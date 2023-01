Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 324 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje obrońcom Sołedaru.

Polska i Litwa zaproponują, aby UE zakazała nadawania kolejnym mediom szerzącym „rosyjską propagandę” i odcięła więcej rosyjskich banków od globalnego systemu przesyłania wiadomości SWIFT.

- Coraz trudniej jest uzyskać niezbędną jednomyślność w UE w sprawie kolejnych sankcji. Niemniej jednak zaproponujemy nowy, ambitny pakiet – powiedział jeden z dyplomatów, proszących o anonimowość.

Obydwa państwa chcą też nałożenia nowych sankcji na sojusznika Rosji, Białoruś, która wykorzystuje luki prawne i omija europejskie sankcje wobec Moskwy w handlu towarami, w tym meblami.

Rosja wykorzystała Białoruś jako bazę do inwazji na Ukrainę i od października rozmieściła tam wojska na wspólne ćwiczenia wojskowe.

Ukraina wezwała już 27 krajów UE do włączenia rosyjskiego Rosatomu do kolejnej rundy sankcji, co do tej pory blokowały m.in. Węgry, którym Rosja ma zbudować kolejne dwa reaktory jądrowe.

Pierwszym krokiem byłoby umieszczenie Rosatomu i/lub jego kierownictwa na czarnej liście. Krok ten miałby następnie doprowadzić do zerwania współpracy w UE z rosyjskim przemysłem nuklearnym.

Wysocy rangą dyplomaci powiedzieli, że będą również ponownie próbować zakończyć belgijski handel diamentami z Rosją poprzez nowe sankcje UE i rozszerzyć zakazy handlu towarami, które mogą być użyte do celów wojskowych.

Dyplomaci powiedzieli, że 10. unijny pakiet sankcji od czasu inwazji Rosji na Ukrainę powinien być gotowy na pierwszą rocznicę inwazji 24 lutego.