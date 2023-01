Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 324 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje obrońcom Sołedaru.

Amerykański "Bloomberg" poinformował, że premier Rosji Michaił Miszustin wydał w połowie grudnia rządowe zarządzenie w sprawie „mobilizacji dochodów”, które przeznaczyło równowartość ok. 2,5 miliarda euro na dodatkowe wydatki na to, co Moskwa nazywa „potencjalnym przesiedleniem” mieszkańców z obwodu chersońskiego do Rosji.

Ma to być powodowane obawami, że Putin może stracić dalsze terytoria w zaatakowanej ukrainie.



Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że okupanci mogą planować deportację do Rosji ponad 100 tys. osób.



Wereszczuk powiedziała również, że rosyjscy urzędnicy przymusowo przesiedlili nieokreśloną liczbę obywateli Ukrainy do 57 regionów w Rosji, w tym na Daleki Wschód i Syberię.

Instytut Studiów Wojennych (ISW) nadal ocenia, że przymusowa deportacja obywateli Ukrainy do Federacji Rosyjskiej jest prawdopodobnie równoznaczna z celową kampanią czystek etnicznych, oprócz ewidentnych naruszeń Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.