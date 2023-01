Czy ewentualne zajęcie przez Rosjan Sołedaru (okolice Bachmutu) istotnie zmienia sytuację na wschodnim froncie?

To będzie bolesna strata dla Ukrainy, ale nie będzie miała ona strategicznego znaczenia. Przypuszczam, że w jakimś momencie może zostać podjęta decyzja o wycofaniu się z Sołedaru, gdy dalsza obrona nie będzie możliwa. Tak już było w innych miejscach, gdy wszystko wokół było zniszczone i trzeba było ratować naszych wojskowych.

Ale mimo wszystko mówi pan, że będzie to „bolesna strata”.

Odpowiem słowami dowódcy ukraińskiej armii, generała Załużnego. Ostatnio w jednym z wywiadów przyznał, że obrona miejscowości wiąże się ze stratami, ale późniejsze wyzwolenie i odzyskanie tych terenów będzie kosztowało znacznie więcej żyć naszych żołnierzy.

Od tygodni mówi się o tym, że Rosja szykuje kolejne uderzenie na wielu frontach wojny. Kiedy w Kijowie tego się spodziewają?

Rosjanie rozumieją, że Kijów przygotowuje się do ofensywy Rosji. Stąd te zacięte walki wokół Bachmutu. Jest tam prawdziwe piekło, ginie wielu ludzi. Rosjanie próbują wyczerpać ukraińskie siły, a Ukraina próbuje wykończyć rezerwy Rosjan, by nie mieli zdolności do dalszego ataku. Rosja zmobilizowała 300 tys. ludzi, mniej więcej połowę od razu rzuciła do walki na front. Resztę przez kilka miesięcy szkoliła. W najbliższych tygodniach mogą rzucić na któryś z odcinków frontu od 100 do 200 tys. zmobilizowanych. Mogą dodatkowo wykorzystać żołnierzy poborowych, których jesienią powołali do wojska. Będą gotowi w marcu. Można się więc spodziewać uderzenia z różnych kierunków.

To dlatego na Zachodzie zapadają ostatnio decyzje o dostawach ciężkiej broni dla Ukrainy? Bo wywiady poszczególnych krajów NATO wiedzą o zbliżającej się ofensywie Kremla?

Są powody, by uważać, że Rosja w ciągu najbliższych miesięcy przejdzie do ofensywy. Wynika to z danych zachodnich wywiadów oraz informacji, które posiada Ukraina. Kolejne spotkanie przedstawicieli Zachodu w sprawie przekazania broni Ukrainie obędzie się 20 stycznia i myślę, że zostaną ogłoszone decyzje znacznie bardziej zdecydowane niż dotychczas.