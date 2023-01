Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 323 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od trzech dni z portów na Ukrainie nie wypływają statki z żywnością - powodem są złe warunki pogodowe.

Szwedzkie i duńskie władze prowadzą dochodzenie w sprawie czterech wyrw w rurociągach Nord Stream 1 i 2, które łączą Rosję i Niemcy przez Morze Bałtyckie.

Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że odmowa Szwecji zaangażowania rosyjskich prokuratorów była niezrozumiała i powiedziała, że Moskwa ma prawo znać szczegóły dochodzenia w sprawie wybuchów, które miały miejsce we wrześniu ubiegłego roku.

Moskwa zaproponowała Sztokholmowi wszczęcie wspólnego śledztwa w sprawie wybuchów, które mogą spowodować trwałe wyłączenie z eksploatacji trzech z czterech nitek gazociągu Nord Stream 1 i 2. Jednak zarówno Szwecja, jak i Dania odrzuciły pomysł udziału Rosji.

Zacharowa zasugerowała, że są powody takiej decyzji. - Być może rosyjscy śledczy, prowadząc obiektywne dochodzenie, mogliby dojść do niewygodnego wniosku, kto przeprowadził ten akt sabotażu, terroryzmu. O tym, kto go wymyślił i kto go przeprowadził - powiedziała dziennikarzom.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ powiedziała, że Szwecja "ukrywa" fakty dotyczące tego, co odkryła w śledztwie.

Szwecja i inni europejscy śledczy twierdzą, że ataki zostały przeprowadzone celowo, ale nie powiedzieli, kto ich zdaniem jest za nie odpowiedzialny. Moskwa, nie przedstawiając dowodów, obwiniła eksplozje o zachodni sabotaż.

Budowa Nord Stream 2, zaprojektowana do przenoszenia rosyjskiego gazu do Niemiec, została zakończona we wrześniu 2021 roku, ale nigdy nie została oddana do użytku po tym, jak Berlin odłożył certyfikację tuż przed wysłaniem przez Moskwę swoich wojsk na Ukrainę.