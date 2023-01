Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 323 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od trzech dni z portów na Ukrainie nie wypływają statki z żywnością - powodem są złe warunki pogodowe.

Poinformował o tym wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

Reklama

Przekazał, że ponad 316 tys. Ukraińców złożyło już wnioski o odszkodowanie za pośrednictwem Diia - cyfrowej usługi rządowej.

Zdaniem Kubrakowa problem wymaga jasnej polityki państwa. Projekt ustawy nr 7198, który jest obecnie rozpatrywany przez Radę Najwyższą Ukrainy, może stać się jednym z narzędzi uregulowania kwestii odszkodowań za zniszczone mieszkania.

Opisane w nim prawo określa, kto może otrzymać odszkodowanie, w jakiej formie, kiedy i w jaki sposób poszkodowany może je wykorzystać na zakup nowego mieszkania.

Reklama

- Obywatele otrzymają jasny i zrozumiały algorytm postępowania w celu uzyskania odszkodowania - dodał minister.

- Co do źródeł finansowania, spodziewamy się, że będą to aresztowane aktywa Rosji. Nie chcemy przenosić ciężaru odbudowy na podatników, więc już teraz współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami, aby pozyskać te fundusze na odbudowę - przekazał Kubrakow.



Rosyjska agresja spowodowała ponad 700 miliardów dolarów szkód dla ukraińskiej gospodarki.