- Jeśli po raz trzeci chce złożyć te same przepisy spodziewając się innych wyników, to tak jakby naukowiec robił po raz kolejny eksperyment z tymi samymi danymi, by otrzymać inne ostateczne wyniki. To jest błąd naukowy- mówi szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot o zapowiadanej przez minister Przemysława Czarnka trzeciej odsłonie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.