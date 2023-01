Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 323 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Od trzech dni z portów na Ukrainie nie wypływają statki z żywnością - powodem są złe warunki pogodowe.

Obecnie poborem w Rosji objęte są osoby w wieku 18-27 lat. Zasadnicza służba wojskowa trwa w Rosji 12 miesięcy. Armia prowadzi pobór dwa razy w roku - wiosną i jesienią.

21 grudnia 2022 roku minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu ogłosił na posiedzeniu kierownictwa resortu obrony narodowej, że wiek osób objętych poborem zostanie zmieniony. Po zmianie do armii mają być wcielane osoby w wieku 21-30 lat.

Teraz Kartapołow, w rozmowie z organem prasowym Dumy zapowiedział, że przed startem wiosennego poboru, każdy komisariat wojskowy w Rosji, będzie musiał ustalić ile osób podlega poborowi według nowych zasad na podległym mu terenie.

Pełne przejście na nowy system poboru ma zająć od roku do trzech lat



Jak dodał w okresie przejściowym przed zmianą wieku osób objętych poborem pobór będzie realizowany wśród osób w wieku 18-30 lat.



Pełne przejście na nowy system poboru, w ramach którego minimalny wiek poborowego będzie wynosił 21 lat, a maksymalny 30 lat, ma zająć "od roku do trzech lat" - wynika ze słów Kartapołowa.



- Będzie to wymagać szeregu zmian do istniejących przepisów, w szczególności do ustawy O służbie wojskowej - zapowiedział parlamentarzysta.



Ze słów Kartapołowa wynika więc, że w okresie przejściowym liczba roczników objętych poborem zwiększy się o trzy.



Szojgu na posiedzeniu kierownictwa resortu obrony narodowej z 21 grudnia zapowiedział też m.in. zwiększenie liczebności rosyjskiej armii do 1,5 miliona i utworzenie nowych związków taktycznych.