W nocy z soboty na niedzielę rządzący Rosją Władimir Putin zaproponował Ukrainie wznowienie bezpośrednich rozmów oraz zasugerował czas i miejsce – 15 maja, Stambuł. Nie odniósł się przy tym do apelu o 30-dniowe zawieszenie broni.

Proszony o komentarz w Radiu Zet kandydat na prezydenta powiedział, iż nie przyzwyczajałby się do myśli, że pokój za naszą wschodnią granicą nastanie szybko. Ocenił, że zmiana polityki Stanów Zjednoczonych bardzo mocno osłabiła pozycję Kijowa. - Zawsze mnie dziwi, kiedy widzę polskich polityków, którzy są z tego powodu zadowoleni, bo jakby nie rozumieli, że jeśli doszłoby do upadku Ukrainy, to oznacza, że rosyjskie wojska stanęłyby we Lwowie A moim zdaniem to polska racja stanu, żeby do tego nigdy nie doszło – mówił.

- Nie będzie pokoju trwałego, jeżeli ten pokój nie będzie mieć charakteru sprawiedliwego i jeżeli nie zostanie zaakceptowany przez ukraińskie społeczeństwo. To wydaje mi się dosyć jasne – stwierdził Zandberg.