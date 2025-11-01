Między Chinami a USA, Azja wybiera autonomię. Bliskowschodni pokój

Jednocześnie region stoi przed ogromnymi wyzwaniami, które wykraczają poza sferę polityki międzynarodowej. Kraje ASEAN mierzą się z problemami urbanizacyjnymi, zmianami klimatu, nierównościami społecznymi oraz presją globalnych łańcuchów dostaw, w których produkcja często rozciąga się na wiele państw, a granica między „made in” a rzeczywistym pochodzeniem produktu staje się umowna. Dla państw takich jak Wietnam, Indonezja czy Filipiny utrzymanie równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska jest kluczowe, podobnie jak dla maleńkich, ale bogatych Brunei czy rozwijającego się Timoru Wschodniego, które poszukują modeli zrównoważonego wzrostu i stabilizacji politycznej. ASEAN, choć daleki od pełnej spójności, pełni istotną rolę jako forum, które umożliwia wymianę doświadczeń, wspieranie gospodarki cyfrowej i zielonych technologii oraz utrzymanie strategicznej autonomii państw wobec globalnych potęg, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny.

Codzienny terror na Zachodnim Brzegu

Sytuacja na Zachodnim Brzegu Jordanu od lat pozostaje dramatyczna, choć często pozostaje w cieniu medialnego zainteresowania strefą Gazy. Codzienne ataki osadników izraelskich na Palestyńczyków, niszczenie ich upraw, wysiedlenia i ograniczenia w dostępie do wody sprawiają, że życie w tym regionie staje się ekstremalnie trudne. Jak podkreśla Dalia Mikulska: „Spotkałam się niedawno z Palestyńczykiem, który mieszka w Polsce, właśnie żeby o tym porozmawiać, o przemocy osadników i właśnie on mi pokazywał, ile tych ataków jest, że to jest po kilka dziennie. Atakowani są zwłaszcza Palestyńczycy, którzy zbierają oliwki, mimo że to się dzieje wszystko na ich ziemi. Te drzewa oliwkowe zostały zasadzone przez ich dziadków i ludzie są wysiedlani.” Ten codzienny terror w naturalnym rytmie życia mieszkańców sprawia, że konflikt nabiera wymiaru nie tylko politycznego, ale i głęboko humanitarnego.

Wieloletnia okupacja oraz dualizm władzy na Zachodnim Brzegu prowadzą do dramatycznych nierówności między społecznością izraelską a palestyńską. Strefa C, obejmująca około 60 proc.. terytorium Zachodniego Brzegu, pozostaje pod pełną kontrolą Izraela, podczas gdy w strefach A i B Palestyńczycy mają ograniczoną autonomię administracyjną, a nawet tam izraelskie wojsko może ingerować w działania lokalnej policji. Mówiąc o tym, Mikulska wyjaśnia: „Z tego wynika, że Palestyńczyków nie ma kto bronić, kiedy dojdzie do ataku ze strony osadników.” Taki stan rzeczy podkreśla tragizm sytuacji: brak realnej ochrony, codzienna przemoc i wykluczenie systemowe sprawiają, że próby pokojowego współistnienia są dramatycznie utrudnione.