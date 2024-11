47,8 mld zł wydano w zeszłym roku z budżetu na emerytury i renty służb mundurowych, sędziów, prokuratorów i rolników. Gdyby kwotę tę podzielić przez liczbę pracujących (to oni płacą podatek PIT), to okazałoby się, że na emerytalne przywileje branżowe każdy zapłacił ok. 3,15 tys. zł. Ponieważ równocześnie z budżetu państwa przekazano ok. 51,65 mld zł dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – z którego wypłacane są między innymi emerytury i renty dla byłych pracowników i przedsiębiorców – to na każdego pracującego przypadła średnia „zrzutka” w wysokości ponad 6,5 tys. zł w ciągu roku na emerytury i renty innych, zapłacona poza składkami od zarobków.

Skąd się biorą przywileje emerytalne?

O tym, ile i jakie wypłacono emerytury i renty w zeszłym roku poinformował GUS. Pracujący i przedsiębiorcy płacą na swoją przyszłą emeryturę i ewentualną rentę co miesiąc składki ubezpieczeniowe. Z pensji pracownika i z pieniędzy, jakie na jego wynagrodzenie przeznacza pracodawca, co miesiąc przekazywanych jest prawie 27 proc. całkowitego wynagrodzenia na świadczenia emerytalno-rentowe.

Jednak te pieniądze nie są odkładane, lecz wydawane na wypłatę bieżących świadczeń. Od lat kwota zebrana w postaci składek nie wystarcza na ich wypłatę. W zeszłym roku 9,3 mln osób dostawało emerytury i renty, a pracowało mniej niż 15,2 mln osób. Dodatkowo różne jest obciążenie składkami poszczególnych grup zawodowych. Najwięcej płacą pracownicy, najmniej służby mundurowe, sędziowie i prokuratorzy (są zwolnieni z opłacania składek). Niższe składki – jak w przypadku rolników – czy zwolnienie z nich w ogóle, określa się jako branżowe przywileje emerytalne. Są finansowane z budżetu centralnego, czyli z podatków. W zeszłym roku przeznaczono na nie 47,8 mld zł.

Kto korzysta z lepszych rozwiązań emerytalnych?

25,6 mld zł wydano na emerytury i renty dla ok. 412,3 tys. osób wypłaconych przez MON, MSWiA oraz MS. Było to więcej o ponad 3,4 mld zł niż dwa lata temu. Największy udział w tych wydatkach miało MSWiA – 14 mld zł. MON wypłaciło świadczenia warte ok. 9,26 mld zł, a MS – 2,3 mld zł.