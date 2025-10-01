W przypadku realizacji prognoz długu publicznego, próg ostrożnościowy 55 proc. PKB określony w ustawie o finansach publicznych zostałby przekroczony w 2028 r., co oznaczałoby uruchomienie procedur ostrożnościowych w 2030 r. – alarmuje resort finansów w opublikowanej ostatnio „Strategii Zarządzania Długiem na lata 2026-2029 r.”.

Czym są procedury ostrożnościowe przy zbyt wysokim długu

Procedury ostrożnościowe, wynikające z ustawy o finansach publicznych, to budżet państwa na kolejny rok w ogóle bez deficytu (lub taki budżet, który obniża relację długu do PKB), co de facto oznacza duże cięcia wydatków lub wzrost podatków.

Poza tym oznacza to brak jakichkolwiek podwyżek dla pracowników państwowej sfery budżetowej, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji. Ogranicza się też wzrost wydatków wielu instytucji państwowych (takich jak np. Sejm i Senat, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny i Najwyższa Izba Kontroli), ograniczona jest też wysokość wydatków samorządów. A rząd musi przedstawić program sanacyjny.

Wdrożenie procedur ostrożnościowych to inaczej ostre zaciskanie pasa. Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, deklaruje jednak, że rząd podejmie działania, by do tego nie doszło.