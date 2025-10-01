Aktualizacja: 01.10.2025 14:51 Publikacja: 01.10.2025 14:41
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Foto: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
W przypadku realizacji prognoz długu publicznego, próg ostrożnościowy 55 proc. PKB określony w ustawie o finansach publicznych zostałby przekroczony w 2028 r., co oznaczałoby uruchomienie procedur ostrożnościowych w 2030 r. – alarmuje resort finansów w opublikowanej ostatnio „Strategii Zarządzania Długiem na lata 2026-2029 r.”.
Procedury ostrożnościowe, wynikające z ustawy o finansach publicznych, to budżet państwa na kolejny rok w ogóle bez deficytu (lub taki budżet, który obniża relację długu do PKB), co de facto oznacza duże cięcia wydatków lub wzrost podatków.
Poza tym oznacza to brak jakichkolwiek podwyżek dla pracowników państwowej sfery budżetowej, a waloryzacja rent i emerytur nie może przekroczyć poziomu inflacji. Ogranicza się też wzrost wydatków wielu instytucji państwowych (takich jak np. Sejm i Senat, Kancelaria Prezydenta RP, Trybunał Konstytucyjny i Najwyższa Izba Kontroli), ograniczona jest też wysokość wydatków samorządów. A rząd musi przedstawić program sanacyjny.
Wdrożenie procedur ostrożnościowych to inaczej ostre zaciskanie pasa. Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, deklaruje jednak, że rząd podejmie działania, by do tego nie doszło.
Czytaj więcej
Przyszłoroczny budżet to finansowa układanka z rekordowym deficytem, rosnącym długiem i kosztowny...
– W strategii zarządzania długiem przedstawiliśmy scenariusz zakładający brak dodatkowych działań konsolidacyjnych – wyjaśniał we wtorek wieczorem w wypowiedzi dla PAP minister Domański. – Rząd jednak będzie podejmował dodatkowe działania na rzecz ograniczenia deficytu, czego konsekwencją będzie niższa od zakładanej w strategii ścieżka długu – zaznaczył.
Minister Domański obecną trudną sytuację finansów publicznych tłumaczył niższą od spodziewanych w budżecie państwa inflacją i niższą konsumpcją Polaków z tytułu wyższych oszczędności w okresie podwyższonych stóp procentowych. A to wpływa na niższe od założonych dochodów budżetowych.
– Jednocześnie nakłady na obronę i szerzej na bezpieczeństwo są naszym priorytetem, który nikogo nie może dziwić – dodał minister.
Szef resortu finansów podkreślał, że w konsekwencji zapowiedzianych działań konsolidacyjnych ścieżka długu będzie niższa od założonej w dokumencie i nie przekroczy progów ostrożnościowych. Ale nie ujawnił, jakie to będą działania.
Ze strategii dla długu na lata 2026-2029 wynika, że zadłużenie państwa w każdym wymiarze ma dynamicznie rosnąć z roku na rok. Ścieżka zadłużenia według definicji UE (sektora instytucji rządowych i samorządowych) to wzrost z 59,8 proc. PKB w 2025 r. do 65,4 proc. w 2026 r., w kolejnych latach ma to być odpowiednio 69,1 proc., 72,7 proc. oraz 75,3 proc. PKB w 2029 r.
Państwowy dług publiczny (według polskiej definicji) w tym roku ma wynieść 48,9 proc., w 2026 r. – 53 proc., w 2027 r. – 55,6 proc., w 2028 r. – 58,3 proc., a w 2029 r. – 59,5 proc. PKB.
Natomiast państwowy dług publiczny po uwzględnieniu pewnych odliczeń, który to poziom jest najistotniejszy w odniesieniu do progów ostrożnościowych w ustawie o finansach publicznych, przekroczyć ma poziom 55 proc. PKB w 2028 r., sięgając 57,2 proc. PKB. W 2029 r. ma to być 58,4 proc. PKB.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W przypadku realizacji prognoz długu publicznego, próg ostrożnościowy 55 proc. PKB określony w ustawie o finansach publicznych zostałby przekroczony w 2028 r., co oznaczałoby uruchomienie procedur ostrożnościowych w 2030 r. – alarmuje resort finansów w opublikowanej ostatnio „Strategii Zarządzania Długiem na lata 2026-2029 r.”.
Państwo potrzebuje więcej pieniędzy na inwestycje w armię, banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej, nowy po...
Do Rosji wraca opricznina – rządy terroru wprowadzone przez Iwana Groźnego, a kontynuowane przez Stalina. Kreml...
Przyszłoroczny budżet to finansowa układanka z rekordowym deficytem, rosnącym długiem i kosztownymi obietnicami...
Dochody w kasie państwa mają wynieść w przyszłym roku 647,2 mld zł, a wydatki – 918,9 mld zł. Limit dla deficytu...
Choć program odbudowy po pandemii to dla Polski szansa na cywilizacyjny skok, okazuje się, że będzie miał bardzo...
Po sierpniu deficyt w kasie państwa wynosił 172 mld zł. Wpływy z podatków wciąż kuleją – wynika informacji przed...
Polacy nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, kto lepiej zarządza finansami publicznymi: Donald Tusk czy Mateusz...
O ponad 62 mld zł wzrósł dług finansów publicznych w II kwartale. Relacja długu sektora instytucji rządowych i s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas