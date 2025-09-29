Aktualizacja: 29.09.2025 07:24 Publikacja: 29.09.2025 05:16
Foto: PAP/Leszek Szymański
```html
```
W piątek Rada Ministrów przyjęła ponownie projekt ustawy budżetowej na 2026 r., po tym jak zakończyły się konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego. Teraz plan finansowy państwa na przyszły rok trafi do Sejmu, a najpóźniej do końca stycznia – do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.
W porównaniu z pierwszą wersją projektu, przyjętą pod koniec sierpnia, niewiele się zmieniło. Główne pozycje budżetowe to dochody na poziomie 647,2 mld zł, a wydatki 918,9 mld zł. Limit dla deficytu ustalono na poziomie 271,7 mld zł.
Po stronie dochodów największe wpływy zapewnić ma VAT – ok. 341,5 mld zł oraz akcyza – 103,3 mld zł. Podatek CIT od firm ma przynieść budżetowi 80,4 mld zł, za PIT 32 mld zł (to mało, ale znacznie większe kwoty płyną z PIT do samorządów). W budżecie zaplanowano dodatkowe wpływy z podwyżki podatku CIT dla banków oraz akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.
Po stronie wydatków zapewniono wszelkie najważniejsze zadania – jak podkreśla rząd. To choćby rekordowo wysokie 200 mld zł na obronność i 248 mld zł na zdrowie (z budżetu i z funduszy pozabudżetowych). Na program 800+ przeznaczono 61,7 mld zł, na wypłatę 13. i 14. emerytury 31,8 mld zł, na program „Aktywny Rodzic” 6 mld zł, a na rentę wdowią 7 mld zł.
Zadłużenie sektora finansów publicznych, wg definicji UE ma wzrosnąć do 66,2 proc. PKB na koniec 2026 r. z 59,8 proc. PKB na koniec tego roku (w projekcie sprzed miesiąca było to odpowiednio 66,8 i 60,4 proc. PKB). Z kolei dług liczony według polskiej definicji, ma wzrosnąć do 53,8 proc. PKB z 48,9 proc.
Jednocześnie resort finansów podtrzymał zapowiedź o sporym negatywnym wpływie Krajowego Planu Odbudowy na kształtowanie się długu publicznego w 2026 r. Realizacja części pożyczkowej KPO ma zwiększyć potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa o 2,8 proc. PKB (ok. 100 mld zł), choć również w piątek rząd zdecydował o redukcji tej części KPO o ok. 21,5 mld zł.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśliła, że takie rozwiązanie będzie także korzystne dla budżetu Polski. Zaznaczyła, że zanim pożyczki z KPO będą spłacone przez ich beneficjentów, są one spłacane ze środków krajowych.
– Widzimy po dwóch latach realizacji KPO, gdzie są pożyczki, które można opłacalnie zainwestować i popchnie to rozwój gospodarczy Polski do przodu, a gdzie te pożyczki nie będzie można w takim stopniu zainwestować i nie ma też potrzeby, aby dodatkowo budżet państwa do tego dokładał, bo inwestycje mogą być częściowo komercyjnie realizowane – wyjaśniała minister Pełczyńska-Nałęcz.
Na koniec 2026 r. zadłużenie Polski ma być o ok. ponad 6 pkt proc. wyższe niż rok wcześniej i aż o 16 pkt proc. wyższe niż na koniec 2023 r. I to właśnie tak duży przyrost jest wskazywany przez partnerów społecznych jako największe wyzwanie w finansach państwa. Przy deficytach rzędu 6 proc. PKB rocznie, nasz dług publiczny (ten liczony według metodologii polskiej) szybko i niebezpiecznie zbliża się do ustawowego progu ostrożnościowego (wynoszącego 55 proc. PKB), a nawet do konstytucyjnego progu ostrożnościowego (60 proc. PKB).
– Trzeba też zauważyć, że projekt budżetu nie odpowiada na wymogi procedury nadmiernego deficytu, która nakazuje Polsce redukcję deficytu do poziomu 4,1 proc. PKB w 2026 r. Tymczasem ma on wynieść 6,5 proc. PKB – zauważa Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, która jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. – Brak konsolidacji fiskalnej powoduje, że dług znacząco rośnie w relacji do PKB, mimo że sam PKB też relatywnie mocno się zwiększa – wytyka.
Czytaj więcej
Choć program odbudowy po pandemii to dla Polski szansa na cywilizacyjny skok, okazuje się, że będ...
Zielonka podkreśla, że nie całość złej sytuacji finansów publicznych to efekt wysokich nakładów na armię. – Tylko 20 proc. długu publicznego można bezpośrednio powiązać z wydatkami obronnymi, ale i tak jest to ogromne obciążenie dla gospodarki. Reszta długu wynika z innych kategorii, choćby rosnących wydatków na świadczenia społeczne. Sam program 800+ to ponad 60 mld zł, a 13. i 14. emerytura wraz z waloryzacją kosztują kolejne 54 mld zł – wylicza Zielonka.
Ekspert Lewiatana zauważa również, że ochrona zdrowia, na którą nakłady mocno rosną i tak pozostanie niedofinansowana, a koszty obsługi długu będą rekordowo wysokie. – Budżet na 2026 r. jest bardzo trudny. Z wysokim deficytem sektora instytucji rządowych i samorządowych, rosnącym długiem publicznym stwarza ryzyko dla wiarygodności Polski na rynkach międzynarodowych – ocenia Konfederacja Lewiatan.
– Konieczność ponoszenia wydatków na obronność państwa nie jest jedynym źródłem wysokiego deficytu i rosnącej ścieżki długu publicznego – zauważają też eksperci Pracodawców RP w swojej opinii do przyszłorocznego budżetu. I ostrzegają, że materializacja scenariusza recesji czy nawet obniżenia średniego tempa wzrostu gospodarki, może oznaczać wymknięcie się długu spod kontroli.
Czytaj więcej
– Rząd utrzymuje, że finanse publiczne są stabilne, opozycja cynicznie wpycha obecną ekipę na kli...
Co z tym fantem zrobić? Pracodawcy RP kładą nacisk na dwa krytyczne wyzwania dla Polski. Po pierwsze to zadania obronne (i tu wyrażają pełne poparcie dla wydatków militarnych na poziomie 5 proc.), po drugie to podtrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego.
By sprostać tym zadaniom konieczna jest jednak dyskusja o priorytetach w polityce budżetowej państwa. Zdaniem Pracodawców RP, te priorytety powinny być podporządkowane trzem celom: pomocy grupom najsłabszym, efektywności wydatków publicznych oraz wpływowi realizacji budżetu na tempo rozwoju gospodarczego. Dotychczas takiego podejścia ze strony rządzących nie widać. Przykładem może być program asystencji osobistej versus projekt rentowy wdowiej. Ten pierwszy zapewniałby wsparcie osób najbardziej potrzebujących i miałby pozytywny wpływ na rynek pracy, ale w budżecie nie znaleziono na to pieniędzy. Pierwszeństwo zyskała renta wdowia, choć nie jest celowana do najsłabszych, ani nie podnosi aktywności zawodowej.
Pracodawcy RP rekomendują więc przegląd i rankingowanie wydatków o charakterze społecznym i socjalnym pod kątem kryteriów pomocy najsłabszym, wpływu na budżet i aktywność gospodarczą. Taki przegląd powinien poprzedzać konieczną w Polsce racjonalizację wydatków i dochodów publicznych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
```html
```
W piątek Rada Ministrów przyjęła ponownie projekt ustawy budżetowej na 2026 r., po tym jak zakończyły się konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego. Teraz plan finansowy państwa na przyszły rok trafi do Sejmu, a najpóźniej do końca stycznia – do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego.
Dochody w kasie państwa mają wynieść w przyszłym roku 647,2 mld zł, a wydatki – 918,9 mld zł. Limit dla deficytu...
Choć program odbudowy po pandemii to dla Polski szansa na cywilizacyjny skok, okazuje się, że będzie miał bardzo...
Po sierpniu deficyt w kasie państwa wynosił 172 mld zł. Wpływy z podatków wciąż kuleją – wynika informacji przed...
Polacy nie mają jednej odpowiedzi na pytanie, kto lepiej zarządza finansami publicznymi: Donald Tusk czy Mateusz...
O ponad 62 mld zł wzrósł dług finansów publicznych w II kwartale. Relacja długu sektora instytucji rządowych i s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas