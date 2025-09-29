Po stronie wydatków zapewniono wszelkie najważniejsze zadania – jak podkreśla rząd. To choćby rekordowo wysokie 200 mld zł na obronność i 248 mld zł na zdrowie (z budżetu i z funduszy pozabudżetowych). Na program 800+ przeznaczono 61,7 mld zł, na wypłatę 13. i 14. emerytury 31,8 mld zł, na program „Aktywny Rodzic” 6 mld zł, a na rentę wdowią 7 mld zł.

Redukcja KPO a budżet państwa

Zadłużenie sektora finansów publicznych, wg definicji UE ma wzrosnąć do 66,2 proc. PKB na koniec 2026 r. z 59,8 proc. PKB na koniec tego roku (w projekcie sprzed miesiąca było to odpowiednio 66,8 i 60,4 proc. PKB). Z kolei dług liczony według polskiej definicji, ma wzrosnąć do 53,8 proc. PKB z 48,9 proc.

Jednocześnie resort finansów podtrzymał zapowiedź o sporym negatywnym wpływie Krajowego Planu Odbudowy na kształtowanie się długu publicznego w 2026 r. Realizacja części pożyczkowej KPO ma zwiększyć potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa o 2,8 proc. PKB (ok. 100 mld zł), choć również w piątek rząd zdecydował o redukcji tej części KPO o ok. 21,5 mld zł.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśliła, że takie rozwiązanie będzie także korzystne dla budżetu Polski. Zaznaczyła, że zanim pożyczki z KPO będą spłacone przez ich beneficjentów, są one spłacane ze środków krajowych.

– Widzimy po dwóch latach realizacji KPO, gdzie są pożyczki, które można opłacalnie zainwestować i popchnie to rozwój gospodarczy Polski do przodu, a gdzie te pożyczki nie będzie można w takim stopniu zainwestować i nie ma też potrzeby, aby dodatkowo budżet państwa do tego dokładał, bo inwestycje mogą być częściowo komercyjnie realizowane – wyjaśniała minister Pełczyńska-Nałęcz.