Największe wrażenie wywarł na mnie ostatnio „Null” Szczepana Twardocha – książka niezwykle aktualna, osadzona na pierwszej linii frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Autor był w miejscach, które opisuje, bo pierwotnie planował reportaż. Ostatecznie powstała jednak powieść i była to bardzo dobra decyzja. Choć objętościowo skromna i mocno skondensowana, jest jednocześnie gęsta, intensywna i angażująca. Każdy, kto po nią sięgnie, zrozumie, jak perfidna i odmienna od dawnych konfliktów jest ta wojna.