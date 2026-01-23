4 zł tygodniowo przez rok !
23.01.2026
Największe wrażenie wywarł na mnie ostatnio „Null” Szczepana Twardocha – książka niezwykle aktualna, osadzona na pierwszej linii frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Autor był w miejscach, które opisuje, bo pierwotnie planował reportaż. Ostatecznie powstała jednak powieść i była to bardzo dobra decyzja. Choć objętościowo skromna i mocno skondensowana, jest jednocześnie gęsta, intensywna i angażująca. Każdy, kto po nią sięgnie, zrozumie, jak perfidna i odmienna od dawnych konfliktów jest ta wojna.
