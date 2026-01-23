Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Gość „Plusa Minusa” poleca. Piotr Bojarski: Prawda z linii frontu

To wojna, w której można zginąć w każdej chwili, często bez broni w ręku. Rządzi nią przypadek, miejsce i moment.

Publikacja: 23.01.2026 15:30

Gość „Plusa Minusa” poleca. Piotr Bojarski: Prawda z linii frontu

Foto: Adam Brambor

Piotr Bojarski

Największe wrażenie wywarł na mnie ostatnio „Null” Szczepana Twardocha – książka niezwykle aktualna, osadzona na pierwszej linii frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Autor był w miejscach, które opisuje, bo pierwotnie planował reportaż. Ostatecznie powstała jednak powieść i była to bardzo dobra decyzja. Choć objętościowo skromna i mocno skondensowana, jest jednocześnie gęsta, intensywna i angażująca. Każdy, kto po nią sięgnie, zrozumie, jak perfidna i odmienna od dawnych konfliktów jest ta wojna.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS
Plus Minus
„Highlands Fishing”: Moje pole!
„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko
Plus Minus
„Dandadan”: Poznaj moich kosmitów
Starsze pokolenie narzeka na aktorską młodzież, moim zdaniem niesłusznie. Techniczne umiejętności by
Plus Minus
Teatralne perły (nie tylko dla konserwatysty)
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”, scen. Alan Moore, rys. Eddie Campbell, wyd. Timof i cisi wspólni
Plus Minus
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”: Barwy Whitechapel
Ostatni odcinek piątego sezonu „Stranger Things”, który widzieliśmy 31 grudnia minionego roku, stano
Plus Minus
Czyje jest „Stranger Things”?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama