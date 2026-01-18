Aktualizacja: 18.01.2026 09:26 Publikacja: 18.01.2026 08:59
Hania Rani w MSN
Hania Rani to laureatka Paszportu „Polityki” 2023 w kategorii muzyka popularna, zaś w 2024 zdobyła nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach: Artystka Roku oraz Producentka Roku.
Jest wielokrotnie nagradzaną kompozytorką i pianistką, która porusza się pomiędzy światami muzyki klasycznej i eksperymentalnej. Ukończyła szkoły muzyczne w Warszawie i Berlinie, gdzie otworzyła się na muzykę elektroniczną. Jest jednym z najciekawszych głosów w muzyce współczesnej. Jej zróżnicowany katalog zawiera wydania solowe („Esja”, „Home”, „Ghosts”), duety z Dobrawą Czocher („Biała flaga”, „Inner Symphonies”), muzykę filmową („xABo”, „On Giacometti”), muzykę do spektakli teatralnych, instalacje dźwiękowe.
Występowała w wyprzedanych salach na całym świecie, od Opery w Sydney poprzez Filharmonię Berlińską, aż po Roundhouse w Londynie. Komponuje dla filmu, ostatnio do nominowanego do Oscara i zwycięskiego w Cannes filmu „Wartość sentymentalna” Joachima Triera, który otrzymał 17 stycznia sześć Europejskich Nagród Filmowych – w tym za muzykę.
Twórczość Hani Rani swobodnie przepływa pomiędzy muzyką klasyczną, jazzową, elektroniczną, eksperymentalną, filmową. Artystka nieustannie poszukuje nowych przestrzeni wyrazu, a nadchodzące wydawnictwo otwiera nowy rozdział w jej karierze.
Na swojej zeszłorocznej płycie „Non Fiction – Piano Concerto In Four Movements” sięgnęła po klasyczną formę koncertu fortepianowego. W „Non Fiction” bardzo ważna jest także współczesna muzyka eksperymentalna i improwizowana.
Początki projektu sięgają 2020 r.. Rani, dzięki zaproszeniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, poznała kompozycje nastoletniej pianistki Josimy Feldschuh, a przede wszystkim historię ostatnich lat jej życia w getcie warszawskim.
– W „Non Fiction” na postać Josimy i na jej twórczość chciałam spojrzeć poprzez pryzmat wydarzeń, które wstrząsają nami dziś. Wojnę w Ukrainie czy eksterminację ludności palestyńskiej w Strefie Gazy obserwujemy w dużej mierze na ekranach naszych telefonów. Jak wpływa to na odbiór i odczuwanie tych nieludzkich koszmarów? Jak na nie reagujemy? Czy przyzwyczajamy się do ludzkiego cierpienia i staje się ono tym samym naszą codziennością? Czy ta bliskość relacji wpływa na naszą większą świadomość i empatię? Te pytania towarzyszyły mi podczas pracy nad płytą – mówi Rani.
Motywem przewijającym się przez cztery części kompozycji jest napięcie: między ciszą i dźwiękiem, spokojem i chaosem, harmonią i dysonansem.
– Obrazy Warszawy zniszczonej podczas drugiej wojny światowej są uderzająco podobne do relacji z Gazy, które teraz oglądamy poprzez cyfrowe media. Poczułam, że muszę przełożyć historię i muzykę Josimy Feldschuh na pytania, które moje pokolenie zadaje sobie dziś – mówi Rani. – Zależy mi, by kompozycje Josimy nie zostały zredukowane do obiektu muzealnego, a posłużyły swoim głęboko humanistycznym podejściem do choć częściowego zrozumienia współczesności – dodaje artystka.
Album został nagrany w londyńskim studio Abbey Road wraz z 45-osobową orkiestrą Manchester Collective pod batutą Hugh Brunta. W powstaniu płyty duży udział mieli także uznani muzycy eksperymentalni: saksofonista Jack Wyllie (m.in. Portico Quartet) i perkusistka Valentina Magaletti (Moin, Vanishing Twin).
Nagranie w Studio Two przy Abbey Road 3 w Londynie to wyróżnienie i ogromny sukces Hani Rani. Od powstania w 1929 r.. w Abbey Road Studios nagrywały i nagrywają legendy muzyki klasycznej i popularnej: od Prokofiewa i Strawińskiego, przez The Beatles, Kate Bush, Massive Attack, Adele, aż po Little Simz czy Idles.
„Non Fiction: A Piano Concerto In Four Movements” miał premierę 14 listopada. Wydawcą płyty jest Decca US, polskim dystrybutorem Universal Music Polska. 25 i 26 listopada artystka wykonała kompozycję na żywo w prestiżowej Barbican Hall w Londynie.
