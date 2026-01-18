Hania Rani to laureatka Paszportu „Polityki” 2023 w kategorii muzyka popularna, zaś w 2024 zdobyła nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach: Artystka Roku oraz Producentka Roku.

Hania Rani i jej kariera

Jest wielokrotnie nagradzaną kompozytorką i pianistką, która porusza się pomiędzy światami muzyki klasycznej i eksperymentalnej. Ukończyła szkoły muzyczne w Warszawie i Berlinie, gdzie otworzyła się na muzykę elektroniczną. Jest jednym z najciekawszych głosów w muzyce współczesnej. Jej zróżnicowany katalog zawiera wydania solowe („Esja”, „Home”, „Ghosts”), duety z Dobrawą Czocher („Biała flaga”, „Inner Symphonies”), muzykę filmową („xABo”, „On Giacometti”), muzykę do spektakli teatralnych, instalacje dźwiękowe.

Występowała w wyprzedanych salach na całym świecie, od Opery w Sydney poprzez Filharmonię Berlińską, aż po Roundhouse w Londynie. Komponuje dla filmu, ostatnio do nominowanego do Oscara i zwycięskiego w Cannes filmu „Wartość sentymentalna” Joachima Triera, który otrzymał 17 stycznia sześć Europejskich Nagród Filmowych – w tym za muzykę.