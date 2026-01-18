Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Hania Rani, laureatka Europejskiej Nagrody Filmowej za muzykę

Nagroda dla Hani Rani za „Wartość sentymentalną” nie jest zaskoczeniem – artystka krok po kroku realizuje międzynarodową karierę. 14 listopada Decca wydała jej album „Non Fiction”, nagrany z 45-osobową orkiestrą w legendarnym studio Abbey Road.

Publikacja: 18.01.2026 08:59

Hania Rani w MSN

Hania Rani w MSN

Foto: Mat. Pras./ Tomasz Kaczor

Jacek Cieślak

Hania Rani to laureatka Paszportu „Polityki” 2023 w kategorii muzyka popularna, zaś w 2024 zdobyła nagrodę Fryderyka w dwóch kategoriach: Artystka Roku oraz Producentka Roku.

Reklama
Reklama

Hania Rani i jej kariera

Jest wielokrotnie nagradzaną kompozytorką i pianistką, która porusza się pomiędzy światami muzyki klasycznej i eksperymentalnej. Ukończyła szkoły muzyczne w Warszawie i Berlinie, gdzie otworzyła się na muzykę elektroniczną. Jest jednym z najciekawszych głosów w muzyce współczesnej. Jej zróżnicowany katalog zawiera wydania solowe („Esja”, „Home”, „Ghosts”), duety z Dobrawą Czocher („Biała flaga”, „Inner Symphonies”), muzykę filmową („xABo”, „On Giacometti”), muzykę do spektakli teatralnych, instalacje dźwiękowe.

Czytaj więcej

Reżyser Joachim Trier ze statuetką dla filmu „Wartość sentymentalna”
Film
„Europejskie Oscary” 2026: „Wartość sentymentalna” z kompletem głównych nagród

Występowała w wyprzedanych salach na całym świecie, od Opery w Sydney poprzez Filharmonię Berlińską, aż po Roundhouse w Londynie. Komponuje dla filmu, ostatnio do nominowanego do Oscara i zwycięskiego w Cannes filmu „Wartość sentymentalna” Joachima Triera, który otrzymał 17 stycznia sześć Europejskich Nagród Filmowych – w tym za muzykę.

Reklama
Reklama

Twórczość Hani Rani swobodnie przepływa pomiędzy muzyką klasyczną, jazzową, elektroniczną, eksperymentalną, filmową. Artystka nieustannie poszukuje nowych przestrzeni wyrazu, a nadchodzące wydawnictwo otwiera nowy rozdział w jej karierze.

Muzyka Hani Rani

Na swojej zeszłorocznej płycie „Non Fiction – Piano Concerto In Four Movements” sięgnęła po klasyczną formę koncertu fortepianowego. W „Non Fiction” bardzo ważna jest także współczesna muzyka eksperymentalna i improwizowana.

Początki projektu sięgają 2020 r.. Rani, dzięki zaproszeniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, poznała kompozycje nastoletniej pianistki Josimy Feldschuh, a przede wszystkim historię ostatnich lat jej życia w getcie warszawskim.

– W „Non Fiction” na postać Josimy i na jej twórczość chciałam spojrzeć poprzez pryzmat wydarzeń, które wstrząsają nami dziś. Wojnę w Ukrainie czy eksterminację ludności palestyńskiej w Strefie Gazy obserwujemy w dużej mierze na ekranach naszych telefonów. Jak wpływa to na odbiór i odczuwanie tych nieludzkich koszmarów? Jak na nie reagujemy? Czy przyzwyczajamy się do ludzkiego cierpienia i staje się ono tym samym naszą codziennością? Czy ta bliskość relacji wpływa na naszą większą świadomość i empatię? Te pytania towarzyszyły mi podczas pracy nad płytą – mówi Rani.

Motywem przewijającym się przez cztery części kompozycji jest napięcie: między ciszą i dźwiękiem, spokojem i chaosem, harmonią i dysonansem.

Reklama
Reklama

Hania Rani – Warszawa i Gaza

– Obrazy Warszawy zniszczonej podczas drugiej wojny światowej są uderzająco podobne do relacji z Gazy, które teraz oglądamy poprzez cyfrowe media. Poczułam, że muszę przełożyć historię i muzykę Josimy Feldschuh na pytania, które moje pokolenie zadaje sobie dziś – mówi Rani. – Zależy mi, by kompozycje Josimy nie zostały zredukowane do obiektu muzealnego, a posłużyły swoim głęboko humanistycznym podejściem do choć częściowego zrozumienia współczesności – dodaje artystka.

Album został nagrany w londyńskim studio Abbey Road wraz z 45-osobową orkiestrą Manchester Collective pod batutą Hugh Brunta. W powstaniu płyty duży udział mieli także uznani muzycy eksperymentalni: saksofonista Jack Wyllie (m.in. Portico Quartet) i perkusistka Valentina Magaletti (Moin, Vanishing Twin).

Nagranie w Studio Two przy Abbey Road 3 w Londynie to wyróżnienie i ogromny sukces Hani Rani. Od powstania w 1929 r.. w Abbey Road Studios nagrywały i nagrywają legendy muzyki klasycznej i popularnej: od Prokofiewa i Strawińskiego, przez The Beatles, Kate Bush, Massive Attack, Adele, aż po Little Simz czy Idles.

„Non Fiction: A Piano Concerto In Four Movements” miał premierę 14 listopada. Wydawcą płyty jest Decca US, polskim dystrybutorem Universal Music Polska. 25 i 26 listopada artystka wykonała kompozycję na żywo w prestiżowej Barbican Hall w Londynie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Muzyka
Wilki grają akustycznie swoje wielkie przeboje i mniej znane kompozycje
Muzyka popularna
Wilki mistycznie na finał jubileuszu w Stodole
„Aida” Opery w Waszygtonie prezentowana jeszcze w Centrum im. Kennedy'ego
Muzyka popularna
Waszyngton jak Phnom Penh z siedzibą rządu, ale bez opery
Bruno Mars wyda w lutym nowy album. Czy przełamie dominację Taylor Swift?
Muzyka popularna
Bruno Mars wyda w lutym nowy album. Czy przełamie dominację Taylor Swift?
Metallica podczas koncertu w Madrycie
Muzyka popularna
Koncertowe gwiazdy 2026. Kogo z gigantów zobaczymy w Polsce?
Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut
Muzyka popularna
Sting największą gwiazdą Sylwestra przed Spodkiem. Internauci: To był nokaut
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama