„Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem ją wczoraj i dzisiaj udostępniłem wam w odpowiedzi na terror państwowy, jaki dotknął miasto Minneapolis” – napisał Springsteen do fanów, reagując na protesty przeciwko ICE.

Reklama Reklama

Bruce Springsteen śpiewa przeciw ICE

Oznacza to, że zaledwie kilka dni po zabójstwie Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy amerykańskiej służby celnej i ochrony granic w Minneapolis, Bruce Springsteen zareagował płomienną piosenką protestacyjną „Streets of Minneapolis”, w której potępia „federalnych zbirów Trumpa”, „brudne kłamstwa Stephena Millera i Kristi Noem” oraz wzywa ICE do natychmiastowego opuszczenia miasta. W piosence słychać skandowanie tłumu.

„Piosenka jest dedykowana mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Prettiego i Renee Good. Bądźcie wolni” – podpisał oświadczenie Bruce Springsteen.

Przed śmiercią Prettiego Springsteen pojawił się niespodziewanie na imprezie charytatywnej Light of Day w Red Bank w stanie New Jersey, gdzie potępił działania ICE i bezsensowne zabójstwo Renee Good.