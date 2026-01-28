Rzeczpospolita
Springsteen w nowej piosence potępił „zbirów Trumpa" za Minneapolis. Mówi o taktyce gestapo

Bruce Springsteen zareagował na kolejne zabójstwo ICE w Minneapolis protest songiem. Przeciwko brutalności ICE zaprotestowały m.in. Billie Eilish i Olivia Rodrigo. Neil Young wycofał piosenki z Amazona, którego właściciel popiera Trumpa.

Publikacja: 28.01.2026 22:15

Springsteen w nowej piosence potępił „zbirów Trumpa" za Minneapolis. Mówi o taktyce gestapo

Foto: PAP/Abaca

Jacek Cieślak

„Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem ją wczoraj i dzisiaj udostępniłem wam w odpowiedzi na terror państwowy, jaki dotknął miasto Minneapolis” – napisał Springsteen do fanów, reagując na protesty przeciwko ICE.

Bruce Springsteen śpiewa przeciw ICE

Oznacza to, że zaledwie kilka dni po zabójstwie Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy amerykańskiej służby celnej i ochrony granic w Minneapolis, Bruce Springsteen zareagował płomienną piosenką protestacyjną „Streets of Minneapolis”, w której potępia „federalnych zbirów Trumpa”, „brudne kłamstwa Stephena Millera i Kristi Noem” oraz wzywa ICE do natychmiastowego opuszczenia miasta. W piosence słychać skandowanie tłumu.

„Piosenka jest dedykowana mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Prettiego i Renee Good. Bądźcie wolni” – podpisał oświadczenie Bruce Springsteen.

Przed śmiercią Prettiego Springsteen pojawił się niespodziewanie na imprezie charytatywnej Light of Day w Red Bank w stanie New Jersey, gdzie potępił działania ICE i bezsensowne zabójstwo Renee Good.

„Jeśli wierzycie w siłę prawa i to, że nikt nie stoi ponad nim” – powiedział – „jeśli sprzeciwiacie się silnie uzbrojonym, zamaskowanym oddziałom federalnym atakującym amerykańskie miasto i stosującym taktyki gestapo wobec naszych współobywateli, jeśli wierzycie, że nie zasługujecie na śmierć za korzystanie z amerykańskiego prawa do protestu, to wyślijcie wiadomość do prezydenta, tak jak powiedział burmistrz miasta: ICE powinno się wynieść z Minneapolis”.

„Federalne zbiry Trumpa uderzyły go w twarz i w piersi” – śpiewa Bruce. „Potem usłyszeliśmy strzały, a Alex Pretti leżał martwy na śniegu / Twierdzili, że to była samoobrona, proszę pana / Po prostu nie wierzcie własnym oczom / To nasza krew i kości / I te gwizdki i telefony / Przeciwko brudnym kłamstwom Millera i Noem / Och, nasze Minneapolis, słyszę twój głos”.

Bruce kończy pieśń, wyrażając solidarność. „Będziemy bronić tej ziemi” – śpiewa. „I nieznajomego pośród nas/Będziemy pamiętać imiona tych, którzy zginęli/Na ulicach Minneapolis/Będziemy pamiętać imiona tych, którzy zginęli/Na ulicach Minneapolis”.

Tytuł „Streets of Minneapolis” jest echem jego nagrodzonej Oscarem piosenki „Streets of Philadelphia” z 1994 roku, pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Filadelfia”.

Billie Eilish przeciwko ICE

Billie Eilish również wyraziła swoje zdanie na temat ICE i administracji Trumpa. Po zabójstwie Renee Nicole Good opublikowała kilka postów, w tym grafikę, w której nazwała ICE „finansowaną i wspieraną przez rząd federalny grupą terrorystyczną”, która „rozrywa rodziny, terroryzuje obywateli, a teraz morduje niewinne osoby”.

Po śmierci Alexa Prettiego skierowała do innych gwiazd ostry komunikat, publikując selfie z podpisem: „Hej, moi koledzy celebryci, zamierzacie zabrać głos? Czy też...”, co było wyraźnym wezwaniem do zajęcia stanowiska.

Protest przeciwko operacji ICE w Minneapolis
Dyplomacja
Agent ICE w Minneapolis próbował wedrzeć się do konsulatu. Ekwador odpowiedział ostrą notą

Olivia Rodrigo również nie zamierza milczeć na temat ICE. Po śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie opublikowała na Instagramie wpis: „Działania ICE są niegodziwe, ale nie jesteśmy bezsilni. Nasze działania mają znaczenie. Jestem z Minnesotą”.

Z kolei Neil Young skrytykował Amazon i bezpłatnie udostępnił swój kompletny katalog muzyczny serwisowi Greenland, w solidarności z mieszkańcami Grenlandii w proteście przeciwko polityce Donalda Trumpa. Oświadczył też:

„Właścicielem Amazona jest Jeff Bezos, miliarder wspierający prezydenta. Moja muzyka nigdy nie będzie dostępna na Amazonie, dopóki będzie on należał do Bezosa.”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Minneapolis Osoby Donald Trump Bruce Springsteen
