Foto: PAP/Abaca
„Napisałem tę piosenkę w sobotę, nagrałem ją wczoraj i dzisiaj udostępniłem wam w odpowiedzi na terror państwowy, jaki dotknął miasto Minneapolis” – napisał Springsteen do fanów, reagując na protesty przeciwko ICE.
Oznacza to, że zaledwie kilka dni po zabójstwie Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy amerykańskiej służby celnej i ochrony granic w Minneapolis, Bruce Springsteen zareagował płomienną piosenką protestacyjną „Streets of Minneapolis”, w której potępia „federalnych zbirów Trumpa”, „brudne kłamstwa Stephena Millera i Kristi Noem” oraz wzywa ICE do natychmiastowego opuszczenia miasta. W piosence słychać skandowanie tłumu.
„Piosenka jest dedykowana mieszkańcom Minneapolis, naszym niewinnym sąsiadom-imigrantom oraz pamięci Alexa Prettiego i Renee Good. Bądźcie wolni” – podpisał oświadczenie Bruce Springsteen.
Przed śmiercią Prettiego Springsteen pojawił się niespodziewanie na imprezie charytatywnej Light of Day w Red Bank w stanie New Jersey, gdzie potępił działania ICE i bezsensowne zabójstwo Renee Good.
„Jeśli wierzycie w siłę prawa i to, że nikt nie stoi ponad nim” – powiedział – „jeśli sprzeciwiacie się silnie uzbrojonym, zamaskowanym oddziałom federalnym atakującym amerykańskie miasto i stosującym taktyki gestapo wobec naszych współobywateli, jeśli wierzycie, że nie zasługujecie na śmierć za korzystanie z amerykańskiego prawa do protestu, to wyślijcie wiadomość do prezydenta, tak jak powiedział burmistrz miasta: ICE powinno się wynieść z Minneapolis”.
„Federalne zbiry Trumpa uderzyły go w twarz i w piersi” – śpiewa Bruce. „Potem usłyszeliśmy strzały, a Alex Pretti leżał martwy na śniegu / Twierdzili, że to była samoobrona, proszę pana / Po prostu nie wierzcie własnym oczom / To nasza krew i kości / I te gwizdki i telefony / Przeciwko brudnym kłamstwom Millera i Noem / Och, nasze Minneapolis, słyszę twój głos”.
Bruce kończy pieśń, wyrażając solidarność. „Będziemy bronić tej ziemi” – śpiewa. „I nieznajomego pośród nas/Będziemy pamiętać imiona tych, którzy zginęli/Na ulicach Minneapolis/Będziemy pamiętać imiona tych, którzy zginęli/Na ulicach Minneapolis”.
Tytuł „Streets of Minneapolis” jest echem jego nagrodzonej Oscarem piosenki „Streets of Philadelphia” z 1994 roku, pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej do filmu „Filadelfia”.
Billie Eilish również wyraziła swoje zdanie na temat ICE i administracji Trumpa. Po zabójstwie Renee Nicole Good opublikowała kilka postów, w tym grafikę, w której nazwała ICE „finansowaną i wspieraną przez rząd federalny grupą terrorystyczną”, która „rozrywa rodziny, terroryzuje obywateli, a teraz morduje niewinne osoby”.
Po śmierci Alexa Prettiego skierowała do innych gwiazd ostry komunikat, publikując selfie z podpisem: „Hej, moi koledzy celebryci, zamierzacie zabrać głos? Czy też...”, co było wyraźnym wezwaniem do zajęcia stanowiska.
Olivia Rodrigo również nie zamierza milczeć na temat ICE. Po śmierci Alexa Prettiego w Minnesocie opublikowała na Instagramie wpis: „Działania ICE są niegodziwe, ale nie jesteśmy bezsilni. Nasze działania mają znaczenie. Jestem z Minnesotą”.
Z kolei Neil Young skrytykował Amazon i bezpłatnie udostępnił swój kompletny katalog muzyczny serwisowi Greenland, w solidarności z mieszkańcami Grenlandii w proteście przeciwko polityce Donalda Trumpa. Oświadczył też:
„Właścicielem Amazona jest Jeff Bezos, miliarder wspierający prezydenta. Moja muzyka nigdy nie będzie dostępna na Amazonie, dopóki będzie on należał do Bezosa.”
