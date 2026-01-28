Aktualizacja: 28.01.2026 20:38 Publikacja: 28.01.2026 20:06
Protest przeciwko operacji ICE w Minneapolis
Foto: Reuters/Tim Evans
Po incydencie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ekwadoru wysłało notę protestacyjną do ambasady USA, w której zażądano, aby tego typu incydenty nie powtarzały się. Ekwadorski resort stwierdził również w oświadczeniu, że personel konsulatu usiłował „zagwarantować ochronę Ekwadorczykom przebywającym w tym czasie na terenie placówki”.
Ekwadorskie MSZ nie podało szczegółów zdarzenia, ale cytowani przez agencję Reutera świadkowie, pracujący w sklepach w pobliżu konsulatu, powiedzieli, że widzieli agentów imigracyjnych próbujących wejść do budynku. – Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu. Funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie tam wkroczyć – zrelacjonowała Reutersowi anonimowo kobieta, która była świadkiem zdarzenia.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że trwa „zakrojone na szeroką skalę śledztwo” w sprawie...
Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia w Minneapolis, związanego z prowadzoną tam operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3 tys. uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Straży Granicznej. W ciągu ostatnich trzech tygodni doszło tam do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA.
Czytaj więcej
Biały Dom zdał sobie sprawę, że wydarzenia w Minneapolis mogą się stać punktem zwrotnym dla obecn...
W sobotę 24 stycznia zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Według wyjaśnień Straży Granicznej, Border Force, został on zastrzelony, aby zapobiec zabiciu przez niego innych funkcjonariuszy, choć na nagraniach z przebiegu zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.
Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została 37-letnia Renee Good, która, jak twierdzili funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej, próbowała ich rozjechać swoim samochodem, choć i w tym wypadku dowody na to są nieprzekonujące.
Czytaj więcej
Sędzia federalnego sądu w Minnesocie nakazał Toddowi Lyonsowi, pełniącemu obowiązki szefa Służby...
Zgodnie z prawem międzynarodowym, ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne danego kraju są traktowane jako terytorium suwerenne tego kraju, chronione immunitetem dyplomatycznym przed nieuprawnionym wejściem funkcjonariuszy państwa przyjmującego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump miał w rozmowie z Władimirem Putinem zasugerować, by rosyjski przywódca spotkał się z prezydentem U...
Z raportu wywiadu USA, o którym pisze agencja Reutera wynika, że Amerykanie nie są pewni, czy Delcy Rodriguez, z...
Pole do kompromisu z panem prezydentem jest i mam nadzieję, że ten kompromis zawrzemy. Ale ono musi po pierwsze...
Planowana na dziś wizyta szefa MSZ Radosława Sikorskiego w Algierii zostanie przesunięta – tak wynika z informac...
Stany Zjednoczone mają sygnalizować Ukrainie, że otrzyma od nich gwarancje bezpieczeństwa pod warunkiem, że zgod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas