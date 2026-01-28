Po incydencie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ekwadoru wysłało notę protestacyjną do ambasady USA, w której zażądano, aby tego typu incydenty nie powtarzały się. Ekwadorski resort stwierdził również w oświadczeniu, że personel konsulatu usiłował „zagwarantować ochronę Ekwadorczykom przebywającym w tym czasie na terenie placówki”.

Reklama Reklama

Ekwadorskie MSZ nie podało szczegółów zdarzenia, ale cytowani przez agencję Reutera świadkowie, pracujący w sklepach w pobliżu konsulatu, powiedzieli, że widzieli agentów imigracyjnych próbujących wejść do budynku. – Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu. Funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie tam wkroczyć – zrelacjonowała Reutersowi anonimowo kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Napięcia w Minneapolis po śmierci Renee Good i Alexa Prettiego

Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia w Minneapolis, związanego z prowadzoną tam operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3 tys. uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Straży Granicznej. W ciągu ostatnich trzech tygodni doszło tam do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA.