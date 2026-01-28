Rzeczpospolita
Wydarzenia
Agent ICE w Minneapolis próbował wedrzeć się do konsulatu. Ekwador odpowiedział ostrą notą

Funkcjonariusz amerykańskiej Służby ds. Imigracji i Ceł (ICE) próbował wedrzeć się do konsulatu Ekwadoru w Minneapolis. Resort spraw zagranicznych Ekwadoru informuje, że wejście do placówki uniemożliwili pracownicy, a do ambasady Stanów Zjednoczonych w Quito wystosowano ostrą notę.

Publikacja: 28.01.2026 20:06

Protest przeciwko operacji ICE w Minneapolis

Foto: Reuters/Tim Evans

Bartosz Lewicki

Po incydencie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ekwadoru wysłało notę protestacyjną do ambasady USA, w której zażądano, aby tego typu incydenty nie powtarzały się. Ekwadorski resort stwierdził również w oświadczeniu, że personel konsulatu usiłował „zagwarantować ochronę Ekwadorczykom przebywającym w tym czasie na terenie placówki”.

Ekwadorskie MSZ nie podało szczegółów zdarzenia, ale cytowani przez agencję Reutera świadkowie, pracujący w sklepach w pobliżu konsulatu, powiedzieli, że widzieli agentów imigracyjnych próbujących wejść do budynku. – Widziałam, jak funkcjonariusze ścigali dwie osoby na ulicy, a potem te osoby weszły do konsulatu. Funkcjonariusze próbowali wejść za nimi. Z tego, co widziałam, agenci nie byli w stanie tam wkroczyć – zrelacjonowała Reutersowi anonimowo kobieta, która była świadkiem zdarzenia.

Napięcia w Minneapolis po śmierci Renee Good i Alexa Prettiego

Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia w Minneapolis, związanego z prowadzoną tam operacją wyłapywania i deportowania nielegalnych imigrantów. Na polecenie prezydenta USA Donalda Trumpa do miasta wysłanych zostało ok. 3 tys. uzbrojonych funkcjonariuszy ICE oraz Straży Granicznej. W ciągu ostatnich trzech tygodni doszło tam do dwóch przypadków śmiertelnego postrzelenia dwojga obywateli USA.

W sobotę 24 stycznia zginął 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Według wyjaśnień Straży Granicznej, Border Force, został on zastrzelony, aby zapobiec zabiciu przez niego innych funkcjonariuszy, choć na nagraniach z przebiegu zdarzenia nie widać, by Pretti zamierzał do kogokolwiek strzelać.

Niespełna trzy tygodnie wcześniej, 7 stycznia, zastrzelona została 37-letnia Renee Good, która, jak twierdzili funkcjonariusze Służby Imigracyjnej i Celnej, próbowała ich rozjechać swoim samochodem, choć i w tym wypadku dowody na to są nieprzekonujące.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, ambasady, konsulaty i inne placówki dyplomatyczne danego kraju są traktowane jako terytorium suwerenne tego kraju, chronione immunitetem dyplomatycznym przed nieuprawnionym wejściem funkcjonariuszy państwa przyjmującego.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Minneapolis Ameryka Południowa Ekwador
