„Uciekajta ludzie, dochtory jadą! Do śpitali będą zabierać! Chowajta się” – zakrzyknęła przerażona wieśniaczka z Serbinowa. Zarządca tego majątku, Bogumił Niechcic, sprowadził z miasta lekarzy, by wyleczyli chorujących chłopów. I udało mu się to, choć na początku wybuchła panika.
Przypomniałem sobie tę scenę z „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej, gdy w ostatnich dniach czytałem różne paniczne komentarze o Krajowym Systemie e-Faktur. „Jak ja nie cierpię KSeF-u” – utyskuje pewien youtuber, komentujący zazwyczaj nowinki technologiczne. „KSeF dokonuje MASAKRY z polskimi firmami!” – to z kolei tytuł wywiadu z pewnym pracownikiem mediów, który tematyką podatkową się w swojej karierze rzadko zajmował.
Co gorsza, wśród takich komentatorów znaleźli się ludzie z tytułami profesorskimi. I to nie tylko uczelni określanych jako „Szkoły Główne Prawa i Makijażu”, ale też tych renomowanych, na przykład Uniwersytetu Warszawskiego. „KSeF jest zły z założenia. Brniemy w KATASTROFĘ!” – twierdzi jeden z nich. Inny komentator piekli się, że „KSeF to Krajowy System Przymusu”. Swoje robią też politycy. Jedna z partii potępia system w czambuł i to na tyle intensywnie, że właściwie może się już nazwać „KSeFederacją”.
Jakoś mało który z tych „ekspertów” zauważa, czemu w ogóle ten wynalazek służy. No to ich z lekka oświećmy. Wiecie, jak się robi przekręt karuzelowy? Buduje się łańcuch fikcyjnej sprzedaży, a po kilku tygodniach się go zwija, nie rozliczając przy tym VAT. Przy dotychczasowych systemach raportowania danych podatkowych, nawet zelektronizowanych, bandyci nakręcający te schematy byli nieuchwytni. Teraz jest szansa, by to zmienić. Dobrze przeszkolony urzędnik wpuści do KSeFu algorytm mniej więcej taki: „Znajdź spółki, które dwa tygodnie temu miały obroty rzędu kilku tysięcy złotych miesięcznie, potem przez tydzień milionowe a teraz znów bliskie zeru. Z wyników wybierz te, które handlowały między sobą”. No i dopadamy drani udających przedsiębiorców.
Ale oczywiście pogoń za zasięgami i sławą influencera jest dla wielu ważniejsza od pogoni za przestępcami i od rzetelnego przekazywania wiedzy. Liczniki pokazują, że „KSeF” przyciąga klikanie? No to powiedzmy coś o KSeF, najlepiej sensacyjnie, zaróbmy na klikach i szumie.
Niestety, Ministerstwo Finansów ciężko zapracowało na panikę w narodzie, podobną do tej chłopskiej w Serbinowie. Spóźniona i żenująco słaba była kampania informacyjna. A przecież to często z niewiedzy biorą się spiskowe teorie – czy to o chorobach czy o systemach fakturowania. Kiepsko wyglądała też współpraca z innymi resortami, czego efektem choćby problemy z logowaniem się do KSeF przez Profil Zaufany.
Nie chcę tu się znęcać nad MF. „Rzeczpospolita” wytknęła resortowi Andrzeja Domańskiego wystarczająco dużo błędów w tej sprawie. I to nie przez youtuberskie fantazje, a po dziennikarsku, na podstawie faktów. Taka już nasza rola. Zresztą widać, że MF na tych błędach się uczy, bo np. przyspiesza wprowadzenie logowania się do KSeF przez aplikację mObywatel. Publikowane w ostatnich dniach instrukcje korzystania z systemu są bardziej klarowne, niż poprzednio. Oby tak dalej. Wciąż jest szansa, by odwrócić złe wrażenie.
Bo przecież zła sława jest dla rządzących nie mniejsza szkodą niż szkody w budżecie z przestępstw skarbowych. Do zwalczania tych ostatnich jest nowe, oby skuteczne narzędzie. I dlatego będę bronił KSeF. O ile oczywiście skarbówka będzie go rozsądnie używała.
