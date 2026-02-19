Obecnie, wkłady do wielorazowych papierosów elektronicznych, które umożliwiają wytworzenie aerozolu z zawartego w nich płynu po podłączeniu ich do zasilania (zbiorniki połączone z grzałką elektryczną), nie są odrębnym rodzajem wyrobów akcyzowych. Wkłady zostały zaliczone do papierosów elektronicznych (e-papierosów) i w zależności od tego, czy możliwe jest ich ponowne napełnienie płynem, czy nie ma takiej możliwości, są odpowiednio uznawane za wielorazowe e-papierosy albo jednorazowe e-papierosy.

Reklama Reklama

Tymczasem na rynku pojawiają się nowe, dotychczas nieznane technologie, m.in. e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. W sprzedaży w Polsce pojawiły się na początku września 2025 r. W przyszłości mogą się także pojawić inne rozwiązania służące do wytwarzania aerozolu np. urządzenia działające na podczerwień czy ultradźwięki. Wymienne wkłady do takich urządzeń w postaci zbiorników połączonych z elementem ferromagnetycznym nie wypełniają definicji e-papierosów, które zaczęły obowiązywać od lipca 2025 r. i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu.

"Rozwiązaniem w tej sytuacji jest opodatkowanie tej części e-papierosa, która musi znaleźć się w każdym e-papierosie. Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne płynu jako roztworu – taką częścią jest wkład na płyn do papierosów elektronicznych. To oznacza, że akcyzą należy objąć wszystkie zbiorniki lub inne wyroby na płyn do papierosów elektronicznych (nawet puste, przeznaczone do napełniania płynem), które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych papierosów elektronicznych, niezależnie od technologii, która jest w e-papierosie wykorzystywana do waporyzacji płynu do papierosów elektronicznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, który przedstawiło Ministerstwo Finansów.

Zamiast bazy e-papierosa opodatkowany będzie wkład

MF proponuje zdefiniowanie nowego rodzaju wyrobów akcyzowych w postaci wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Chce też zaliczenia do nich wszystkich zbiorników, a także innych wyrobów na płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Co ważne, dotyczy to również pustych zbiorników przeznaczonych do napełniania płynem, które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Jednocześnie MF proponuje zmianę definicji jednorazowych i wielorazowych e-papierosów, aby wyłączyć z nich wkłady, które obecnie się w nich znajdują, zwłaszcza zbiorniki połączone z grzałką elektryczną.