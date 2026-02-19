Ministerstwo Finansów
Obecnie, wkłady do wielorazowych papierosów elektronicznych, które umożliwiają wytworzenie aerozolu z zawartego w nich płynu po podłączeniu ich do zasilania (zbiorniki połączone z grzałką elektryczną), nie są odrębnym rodzajem wyrobów akcyzowych. Wkłady zostały zaliczone do papierosów elektronicznych (e-papierosów) i w zależności od tego, czy możliwe jest ich ponowne napełnienie płynem, czy nie ma takiej możliwości, są odpowiednio uznawane za wielorazowe e-papierosy albo jednorazowe e-papierosy.
Tymczasem na rynku pojawiają się nowe, dotychczas nieznane technologie, m.in. e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. W sprzedaży w Polsce pojawiły się na początku września 2025 r. W przyszłości mogą się także pojawić inne rozwiązania służące do wytwarzania aerozolu np. urządzenia działające na podczerwień czy ultradźwięki. Wymienne wkłady do takich urządzeń w postaci zbiorników połączonych z elementem ferromagnetycznym nie wypełniają definicji e-papierosów, które zaczęły obowiązywać od lipca 2025 r. i w związku z tym nie podlegały opodatkowaniu.
"Rozwiązaniem w tej sytuacji jest opodatkowanie tej części e-papierosa, która musi znaleźć się w każdym e-papierosie. Ze względu na właściwości fizyko-chemiczne płynu jako roztworu – taką częścią jest wkład na płyn do papierosów elektronicznych. To oznacza, że akcyzą należy objąć wszystkie zbiorniki lub inne wyroby na płyn do papierosów elektronicznych (nawet puste, przeznaczone do napełniania płynem), które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych papierosów elektronicznych, niezależnie od technologii, która jest w e-papierosie wykorzystywana do waporyzacji płynu do papierosów elektronicznych" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, który przedstawiło Ministerstwo Finansów.
Czytaj więcej
Każdy nowo pojawiający się wyrób na rynku będzie obejmowany przepisami, aby nie dopuścić do sytua...
MF proponuje zdefiniowanie nowego rodzaju wyrobów akcyzowych w postaci wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Chce też zaliczenia do nich wszystkich zbiorników, a także innych wyrobów na płyn do papierosów elektronicznych, które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Co ważne, dotyczy to również pustych zbiorników przeznaczonych do napełniania płynem, które mogą być stosowane jako wkłady do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Jednocześnie MF proponuje zmianę definicji jednorazowych i wielorazowych e-papierosów, aby wyłączyć z nich wkłady, które obecnie się w nich znajdują, zwłaszcza zbiorniki połączone z grzałką elektryczną.
Wyrobem akcyzowym podlegającym opodatkowaniu akcyzą pozostanie płyn do papierosów elektronicznych zawarty we wkładach. Nie zmienią się również zasady obciążania 40 zł akcyzą jednorazowych e-papierosów.
W związku z tym, że opodatkowane akcyzą będą wszystkie wymienne wkłady do wielorazowych e-papierosów, ten rodzaj wielorazowych e-papierosów (tzw. doły, bazy) nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Opodatkowane akcyzą pozostaną tylko te wielorazowe e-papierosy, które mają zamontowane na stałe zbiorniki na płyn lub inne wyroby na płyn do papierosów elektronicznych. Natomiast nie zmieni się opodatkowanie akcyzą urządzeń wielofunkcyjnych, bez względu na to czy wkłady na płyn do papierosów elektronicznych (zbiorniki lub inne wyroby) zostały w nich zamontowane na stałe, czy urządzenia te są przystosowane do wymiany wkładów. Powód? Jak twierdzi MF, urządzenia te służą do waporyzacji nie tylko płynu do papierosów elektronicznych, ale również wyrobów nowatorskich. Poza tym są to towary niszowe, o marginalnym udziale w sprzedaży.
Czytaj więcej
W środę Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego zajmie się propoz...
Jaka będzie stawka akcyzy na wkłady? Taka sama, jak stosowana obecnie dla wielorazowych e-papierosów oraz urządzeń wielofunkcyjnych, tj. 40 zł za sztukę. W konsekwencji stawka akcyzy na wkłady, które obecnie mieszczą się w definicji e-papierosów (zbiorniki połączone z grzałką elektryczną) pozostanie na niezmienionym poziomie 40 zł za sztukę.
Do wkładów będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji akcyzowych, ewidencji, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu. Podmioty, które produkują te wyroby, magazynują je lub przeładowują i będą chciały skorzystać z instytucji zawieszenia poboru akcyzy, będą musiały uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zmienić posiadane już zezwolenia.
Dlatego Ministerstwo proponuje wejście nowych przepisów w życie po sześciomiesięcznym vacatio legis. Natomiast w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji wejdą w życie przepisy przejściowe, które mają umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie się do zmienionych zasad poprzez zarejestrowanie, uzyskanie zezwoleń akcyzowych, dopełnienie obowiązków związanych z oznaczaniem znakami akcyzy, administracji podatkowej dostosowanie systemów informatycznych, a wytwórcy banderol – wyprodukowanie odpowiednich znaków akcyzy.
Dostęp do danych o cenach transakcyjnych jest już otwarty, ale korzystanie z RCN nie jest łatwe, więc nie każdy...
Wędkarstwo cieszy się w naszym kraju sporą popularnością. Nie brakuje też osób, które dopiero planują rozpocząć...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Podobnie jak w ubiegłych latach, w kwietniu 2026 roku seniorzy dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Na ich kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas