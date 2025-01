Nine Inch Nails wystąpi w Polsce

Następnie Trent Reznor, wciąż jako Nine Inch Nails, stworzył ścieżkę dźwiękową do popularnej gry komputerowej „Quake” (1996) oraz wyprodukował soundtrack do filmu Davida Lyncha „Zagubiona autostrada” (1997), do którego sam napisał utwór „The Perfect Drug”.

Trzeci studyjny album projektu „The Fragile” wydany został w 1999 roku. Dwupłytowy krążek zawierał prawie dwie godziny nowego materiału, którego ekspresyjne brzmienie budowało wyjątkową aurę całości.

W XXI wieku dyskografia Nine Inch Nails poszerzyła się o następujące albumy: „With Teeth” (2005), „Year Zero” (2007), „Ghosts I – IV” (2008), „The Slip” (2008) „Hesitation Marks” (2013), „Bad Witch” (2018), „Ghosts V: Together” (2020) oraz „Ghosts VI: Locusts” (2020). Projekt utrzymywał wysokie miejsca na listach przebojów, nawet gdy z czasem jego styl ewoluował, w stronę elektronicznych brzmień. Reznor podczas swojej kariery współpracował z wieloma wybitnymi twórcami, stając się jednym z najważniejszych artystów współczesnej muzyki alternatywnej. Mimo sukcesów komercyjnych swojego projektu, Reznor znany jest również ze swojej otwartej niechęci do wszechobecnej komercjalizacji muzyki.

Od 2010 roku Trent Reznor wraz z kompozytorem Atticus’em Ross’em regularnie tworzą nagradzane ścieżki dźwiękowe. Za swój ostatni materiał do filmu „Challengers” z 2024 roku, muzycy otrzymali Złoty Glob.

Trent Reznor w jednym z niedawnych wywiadów potwierdził, że wraz z Ross’em (od 2016 roku będącym drugim stałym członkiem projektu) pracuje również nad nowym materiałem Nine Inch Nails.