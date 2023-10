Nowa płyta The Rolling Stones: Jagger jak Dawid Podsiadło, goście jak z „Misia” Barei

Producent Andrew Watt mówi to, że to punk. Dla mnie to rock and rollowy kujawiak, w którym McCartney udowodnił, że nie jest wyłącznie kompozytorem „Yesterday”, tylko facetem od hard rockowego „Helter Skelter”. Teraz zaskoczył wszystkich solówką na sfuzowanym basie w stylu Lemmy’ego z Motorhead. Richards odpowiedział solówką gitarową jakby był… sobą z najlepszych z lat.



Lady Gaga i Stevie Wonder

“Live By The Sworld” to udana stonesowska wyprawa w stronę boogie. Tu po raz ostatni zagrali razem Charlie Watts i Billy Wyman, gościnnie występujący pierwszy basista. W „Driving Me Too Hard” pięknie pobrzmiewają melancholijne folkowe gitary. Zaś wśród najbardziej imponujących kompozycji na płycie jest hymn gospel „Sweet Sounds Of Heaven” z brawurowym wokalem Lady Gagi oraz Stevie’em Wonderem, który gra na pianinie Fender Rhodes i klawiszach Moog.

Epicka, ponad siedmiominutowa kompozycja, przypomina nastrojem „You Can’t Always Get What You Want” czy „Shine a Light”, ale ma swoją własną historię. Narodziła się spontanicznie: Jagger spędzał słoneczne popołudnie w swoim domu w Londynie. Liście szeleściły pod wpływem wiatru, a artysta zaczął grać wzór akordów C, F i B-dur na swoim pianinie. Zaś w studio było tak:

„Śpiewając, zobaczyłam kobietę siedzącą u mych stóp i pomyślałam: „Och, to Lady Gaga”. Okazało się, że nagrywała obok. Dałem jej słuchawki, ona zrobiła kilka „ochów” i „achów”, a ja powiedziałem: „Dlaczego nie zaśpiewasz?”.