Dawid Podsiadło bije kolejny rekord. Artysta wyprzedał siódmy stadion w 2024 roku

26 sierpnia Dawid Podsiadło dał na PGE Narodowym koncert, w którym brało udział aż 80 tysięcy widzów. Podczas największego koncertu w historii tego obiektu, muzyczne show dopełniły liczne efekty pirotechniczne i wizualne oraz występy niezapowiedzianych gości: Sanah, Artura Rojka i Taco Hemingwaya. Po niemal 2,5-godzinnym widowisku, Dawid przekazał zgromadzonej publiczności na stadionie oraz przed ekranami (ten fragment koncertu można było zobaczyć na kanale YouTube artysty), że już w przyszłym roku zagra na kilku stadionach w tej samej formule, czyli ze sceną postawioną na środku obiektu.

Dawid Podsiadło zapowiada kolejny koncert

­– Zagraliśmy setki koncertów, ale to co wydarzyło się teraz, to było piękne, nowe doświadczenie. Nie wiem, ile zrobiłem kroków tego wieczoru, ale na bank bardzo dużo i cieszę się, że w przyszłym roku znowu będę mógł ich tyle zrobić. Energia tego wielkiego tłumu i dziesiątki tysięcy ludzi śpiewających razem – to coś, co powoduje ogromne emocje. Kiedy kończyliśmy występ już myślałem o tym, że to wspaniałe, że będziemy mogli to powtórzyć - gdyby nie to, mógłbym być trochę smutny, że to już koniec – powiedział w sierpniu Dawid Podsiadło.

Bilety na pięć ogłoszonych koncertów wyprzedały się w zaledwie kilka minut, a artysta zdecydował się na dodanie do trasy kolejnego, szóstego, występu w stolicy Wielkopolski. 16 czerwca 2024 roku zagra po raz drugi na Enea Stadion Poznań. Tuż przed świętami Dawid Podsiadło postanowił zrobić swoim fanom wyjątkowy świąteczny prezent i ogłosił kolejny stadionowy koncert. 8 czerwca 2024 wystąpi na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Sprzedaż biletów na wydarzenie zaplanowano 22 grudnia o 11.00.

Wszystkie zaplanowane na przyszły rok koncerty odbędą się w formule 360 stopni.