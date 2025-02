Kosztami uzyskania przychodu będą więc wszelkie wydatki służące prowadzeniu i zabezpieczeniu działalności gospodarczej. Nie będą nimi natomiast wydatki na cele stricte osobiste przedsiębiorcy, w tym związane z jego utrzymaniem lub leczeniem.

Wydatki osobiste a koszty podatkowe

Ostatecznie do podobnych wniosków doszedł NSA. Zgodził się, że do kosztów podatkowych w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT nie zalicza się wydatków przedsiębiorcy, jeżeli mają one charakter osobisty. I choć jest to zasada, od której są wyjątki, np. zakup togi, czyli stroju urzędowego, to nie można do nich zaliczyć wydatków na szeroko rozumianą rehabilitacją.

NSA co prawda nie kwestionował racjonalnego związku pomiędzy wydatkami na rehabilitację i komfortem fizycznym, a przez to zwiększoną wydajnością w pracy zawodowej. Jednak w jego ocenie to nie wystarczy, żeby uznać je za koszty podatkowe. Te bowiem i uzyskane dzięki nim korzyści w pierwszej kolejności dotyczą sfery osobistej każdego człowieka. Ich wpływ na działalność gospodarczą osoby fizycznej jest tylko prostą konsekwencją dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego każdego człowieka, a nie tylko przedsiębiorcy.

Sąd zauważył, że przyjmując logikę skarżącego, sporne wydatki na rehabilitację lub leczenie należałoby postawić w jednym rzędzie z innymi wydatkami osób fizycznych, jak na wyżywienie, wypoczynek i rekreację. Te przecież również w sposób pośredni mają wpływ na stopień aktywności człowieka, w tym jego działalność zawodową. I to bez względu na to, czy jest to działalność gospodarcza, czy też inny rodzaj aktywności zawodowej.

Zdaniem NSA przy takim podejściu kosztami uzyskania przychodów osoby fizycznej byłoby jej utrzymanie. To zaś mogłoby oznaczać, że opodatkowanie dochodów osób fizycznych straciłoby rację bytu. I choć to kusząca perspektywa, to zupełnie pozbawiona podstaw prawnych. Wyrok jest prawomocny.