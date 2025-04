Diametralnie inaczej do sprawy podszedł NSA. Nie tylko skasował korzystny dla spółki wyrok WSA, ale oddalił jej skargę, czym przyznał rację UODO. Sąd zauważył, że podstawą kary w sprawie było wysłania PIT-11 tam, gdzie nie powinien on trafić. I nie jest istotne, czy jest to adres nieaktualny, czy nieprawidłowy. Samo wysłanie na zły adres PIT-11 stanowi bowiem naruszenie RODO.

Jak podkreśliła sędzia NSA Małgorzata Pocztarek, przesyłając PIT-11, który dotyczy wrażliwych danych, trzeba dochować należytej staranności. Każdy, kto dysponuje takimi danymi, musi o tym pamiętać i uważać, bo jeśli okaże się, że dokument zostanie przesłany na nieprawidłowy adres, to dochodzi do nieprawidłowości w przetwarzaniu danych. W konsekwencji prezes UODO postąpił słusznie, zwłaszcza że przecież jest od tego, żeby stać na straży ochrony naszych danych osobowych – konkludował NSA. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 567/22

Paweł Litwiński

adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński

Wyrok NSA jest bardzo ważny, bo potencjalnie dotyczy tysięcy płatników, którzy co roku muszą wywiązać się z obowiązku przesłania informacji PIT-11 w skali idącej w miliony. Warto przypomnieć, że jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych jest zasada merytorycznej poprawności danych. Wynika z niej, że administrator, w granicach należytej staranności, musi podjąć starania celem zapewnienia, żeby zbierane dane były zgodne z prawdą. W spornej sprawie, jak wiele na to wskazuje, tak nie było: pozyskano adres osoby fizycznej, nie zweryfikowano go w żaden sposób i od razu wysłano tam PIT-11. Co prawda nie zgadzam się, że PIT-11 zawiera dane osobowe należące do szczególnej kategorii „wrażliwych”. Niemniej może zawierać tzw. dane finansowe, czyli dane ujawniające sytuację majątkową osoby fizycznej, których wyciek może rodzić ponadstandardowe ryzyko. Wniosek, jaki płynie z tego wyroku, jest więc bardzo jasny: gromadząc dane osobowe, musimy to robić tak, aby w granicach dostępnych nam środków zapewnić ich merytoryczną poprawność. A przesłanie PIT-11 na niezweryfikowany adres podatnika może skończyć się nie tylko upomnieniem, ale karą finansową za naruszenie przepisów RODO. I to bez względu na to, czy adres był niepoprawny, czy nieaktualny.