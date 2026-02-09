Na mapie, widocznej na zdjęciu, amerykańska flaga znajduje się nie tylko na obecnym terytorium USA, ale również na terytorium Kanady, Grenlandii i Wenezueli.

Donald Trump mówił, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA

Donald Trump po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, już jako prezydent elekt sugerował, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA, dzięki czemu m.in. uniknęłaby konieczności płacenia ceł w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wypowiedzi Trumpa na temat Kanady i jej ewentualnej aneksji przez USA doprowadziły do gwałtownego wzrostu poparcia dla Liberalnej Partii Kanady, która odrobiła ok. 20 punktów procentowych straty do Partii Konserwatywnej i wygrała wybory. Kanadyjczycy zaczęli popierać Liberalną Partię Kanady m.in. dlatego, że Partię Konserwatywną uznano za zbyt bliską ideowo Partii Republikańskiej Donalda Trumpa.

Z opublikowanego niedawno sondażu wynika, że 31 proc. Kanadyjczyków obawia się dziś, iż USA mogą podjąć „działania bezpośrednie”, których celem będzie przejęcie kontroli nad Kanadą.

Donald Trump przekonywał, że ze względów bezpieczeństwa Grenlandia powinna być kontrolowana przez USA

Trump od dawna wyrażał też zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią. Już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu miał wyrażać zainteresowanie zakupem Grenlandii od Danii, ale władze w Kopenhadze odrzuciły taką możliwość (co doprowadziło w 2019 roku do odwołania, w ostatniej chwili, oficjalnej wizyty Trumpa w Danii).