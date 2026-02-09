Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Trump publikuje zdjęcie z mapą, na której Kanada jest częścią USA

Donald Trump opublikował na swoim koncie w serwisie Truth Social zdjęcie ze swojego sierpniowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami państw europejskich. Zdjęcie zostało jednak przerobione - widać na nim mapę, na której terytorium USA jest znacznie poszerzone.

Publikacja: 09.02.2026 06:12

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Na mapie, widocznej na zdjęciu, amerykańska flaga znajduje się nie tylko na obecnym terytorium USA, ale również na terytorium Kanady, Grenlandii i Wenezueli. 

Donald Trump mówił, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA

Donald Trump po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, już jako prezydent elekt sugerował, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA, dzięki czemu m.in. uniknęłaby konieczności płacenia ceł w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wypowiedzi Trumpa na temat Kanady i jej ewentualnej aneksji przez USA doprowadziły do gwałtownego wzrostu poparcia dla Liberalnej Partii Kanady, która odrobiła ok. 20 punktów procentowych straty do Partii Konserwatywnej i wygrała wybory. Kanadyjczycy zaczęli popierać Liberalną Partię Kanady m.in. dlatego, że Partię Konserwatywną uznano za zbyt bliską ideowo Partii Republikańskiej Donalda Trumpa. 

Z opublikowanego niedawno sondażu wynika, że 31 proc. Kanadyjczyków obawia się dziś, iż USA mogą podjąć „działania bezpośrednie”, których celem będzie przejęcie kontroli nad Kanadą.

Donald Trump przekonywał, że ze względów bezpieczeństwa Grenlandia powinna być kontrolowana przez USA

Trump od dawna wyrażał też zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią. Już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu miał wyrażać zainteresowanie zakupem Grenlandii od Danii, ale władze w Kopenhadze odrzuciły taką możliwość (co doprowadziło w 2019 roku do odwołania, w ostatniej chwili, oficjalnej wizyty Trumpa w Danii). 

Reklama
Reklama
Surowce na Grenlandii

Surowce na Grenlandii

Foto: Infografika PAP

Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku Trump wrócił do kwestii przejęcia kontroli nad Grenlandią nie wykluczając użycia siły do realizacji tego celu. Temat przejęcia przez USA kontroli nad Grenlandią powrócił na początku 2026 roku – Trump w pierwszych tygodniach tego roku wielokrotnie podkreślał, że ze względów bezpieczeństwa USA muszą przejąć wyspę od Danii, ponieważ Kopenhaga nie jest w stanie bronić jej przed rosyjskimi i chińskimi zakusami. Ostatecznie, po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump ogłosił, że udało się uzgodnić ramy porozumienia ws. Grenlandii. Media przekazywały, że USA miałyby uzyskać prawo do stworzenia na wyspie baz, które byłyby traktowane jak terytorium USA (miałyby podobny status jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze).

Czytaj więcej

Donald Trump i Mette Frederiksen
Polityka
Donald Trump uratował premier Danii przed utratą władzy? Odbicie w sondażach

Na początku 2026 roku USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali i wywieźli do USA przywódcę tego kraju Nicolása Maduro. Władzę w Wenezueli przejęła wiceprezydent w administracji Maduro, Delcy Rodriguez, z którą administracja USA podjęła dialog. Trump podkreślał, że USA przez najbliższe lata będą kontrolować wydobycie i sprzedaż wenezuelskiej ropy (kraj ten ma największe zasoby ropy na świecie), groził też, że jeśli administracja Rodriguez nie będzie współpracować z Waszyngtonem, możliwa jest kolejna interwencja wojskowa. 

Więcej informacji wkrótce

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ameryka Północna Kanada Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Trump Grenlandia
Były komisarz UE i brytyjski ambasador w USA Peter Mandelson (z lewej) na kameralnym spotkaniu z Jef
Polityka
Jak Epstein dorobił się takich kontaktów? Przyciągał nawet zaciekłych rywali
Sanae Takaichi
Polityka
Japonia po wyborach. Takaichi bierze wszystko
Kto wygrał II turę wyborów prezydenckich w Portugalii? Są wyniki exit poll
Polityka
Kto wygrał II turę wyborów prezydenckich w Portugalii? Są wyniki exit poll
„Japońska Thatcher” triumfuje. Są wyniki wyborów
Polityka
„Japońska Thatcher” triumfuje. Są wyniki wyborów
Donald Trump
Polityka
Donald Trump chce przejąć kontrolę nad wyborami
Publiczny szpital Hasana II w Agadirze
Polityka
Stadiony kontra szpitale. Szybko zapomniany bunt generacji Z w Maroku
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama