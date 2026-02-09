Aktualizacja: 09.02.2026 06:29 Publikacja: 09.02.2026 06:12
Donald Trump
Foto: REUTERS
Na mapie, widocznej na zdjęciu, amerykańska flaga znajduje się nie tylko na obecnym terytorium USA, ale również na terytorium Kanady, Grenlandii i Wenezueli.
Donald Trump po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, już jako prezydent elekt sugerował, że Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA, dzięki czemu m.in. uniknęłaby konieczności płacenia ceł w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wypowiedzi Trumpa na temat Kanady i jej ewentualnej aneksji przez USA doprowadziły do gwałtownego wzrostu poparcia dla Liberalnej Partii Kanady, która odrobiła ok. 20 punktów procentowych straty do Partii Konserwatywnej i wygrała wybory. Kanadyjczycy zaczęli popierać Liberalną Partię Kanady m.in. dlatego, że Partię Konserwatywną uznano za zbyt bliską ideowo Partii Republikańskiej Donalda Trumpa.
Z opublikowanego niedawno sondażu wynika, że 31 proc. Kanadyjczyków obawia się dziś, iż USA mogą podjąć „działania bezpośrednie”, których celem będzie przejęcie kontroli nad Kanadą.
Trump od dawna wyrażał też zainteresowanie przejęciem kontroli nad Grenlandią. Już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu miał wyrażać zainteresowanie zakupem Grenlandii od Danii, ale władze w Kopenhadze odrzuciły taką możliwość (co doprowadziło w 2019 roku do odwołania, w ostatniej chwili, oficjalnej wizyty Trumpa w Danii).
Surowce na Grenlandii
Foto: Infografika PAP
Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku Trump wrócił do kwestii przejęcia kontroli nad Grenlandią nie wykluczając użycia siły do realizacji tego celu. Temat przejęcia przez USA kontroli nad Grenlandią powrócił na początku 2026 roku – Trump w pierwszych tygodniach tego roku wielokrotnie podkreślał, że ze względów bezpieczeństwa USA muszą przejąć wyspę od Danii, ponieważ Kopenhaga nie jest w stanie bronić jej przed rosyjskimi i chińskimi zakusami. Ostatecznie, po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump ogłosił, że udało się uzgodnić ramy porozumienia ws. Grenlandii. Media przekazywały, że USA miałyby uzyskać prawo do stworzenia na wyspie baz, które byłyby traktowane jak terytorium USA (miałyby podobny status jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze).
Na początku 2026 roku USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali i wywieźli do USA przywódcę tego kraju Nicolása Maduro. Władzę w Wenezueli przejęła wiceprezydent w administracji Maduro, Delcy Rodriguez, z którą administracja USA podjęła dialog. Trump podkreślał, że USA przez najbliższe lata będą kontrolować wydobycie i sprzedaż wenezuelskiej ropy (kraj ten ma największe zasoby ropy na świecie), groził też, że jeśli administracja Rodriguez nie będzie współpracować z Waszyngtonem, możliwa jest kolejna interwencja wojskowa.
