Aktualizacja: 07.02.2026 10:49 Publikacja: 07.02.2026 10:05
Donald Trump
Foto: Reuters/Evelyn Hockstein
Biały Dom najpierw bronił wpisu, który zarówno przedstawiciele demokratów, jak i republikanów uznali za rasistowski. 12 godzin po ukazaniu się wpis usunięto. Był to – jak zauważa Reuters – rzadki przypadek wycofywania się Białego Domu, który zazwyczaj nieugięcie broni Trumpa.
Jeszcze zanim to się stało, rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt broniła nagrania. „Proszę, przestańcie udawać oburzenie i napiszcie dziś o czymś, co naprawdę ma znaczenie dla amerykańskiego społeczeństwa” – napominała Leavitt. Wyjaśniła też, że niemal cały 62-sekundowy klip pochodzi „z internetowego mema przedstawiającego prezydenta Trumpa jako Króla Dżungli, a demokratów jako bohaterów Króla Lwa”. W klipie Trumpa znalazła się piosenka wykorzystana w filmie. Mem wcześniej rozpowszechniał jeden z wpływowych twórców konserwatywnych memów.
Później – jak zauważa agencja Associated Press – inny urzędnik Białego Domu twierdził, że nagranie zostało opublikowane przez pomyłkę.
Post był częścią fali nocnych działań na koncie Trumpa w serwisie Truth Social dotyczące wyborów w 2020 r., które ubiegający się o reelekcję Trump przegrał z Joe Bidenem.
Trump kilkakrotnie już twierdził, że zostały mu one "skradzione". Sądy w całym kraju i prokurator generalny pierwszej kadencji Trumpa nie znaleźli żadnych dowodów na oszustwo systemowe.
Donald Trump, odpowiadając na pytania reporterów, którzy towarzyszyli mu na pokładzie Air Force One, powiedział, że nagranie dotyczyło sfałszowanych wyborów i że spodobało mu się to, co zobaczył. Dodał jednak, że nie obejrzał całego nagrania, które na jego koncie w serwisie Truth Social miał umieścić pracownik Białego Domu. - Nie widziałem całości – tłumaczył Trump. - Obejrzałem pierwszą część i tak naprawdę chodziło o oszustwa wyborcze w maszynach (do głosowania), o to, jak to jest nieuczciwe, jak obrzydliwe. Potem dałem to ludziom. Zazwyczaj patrzą na całość. Ale chyba ktoś tego nie zrobił – zasugerował.
Zapytany przez reporterów, czy potępia ten klip, Trump odpowiedział: „oczywiście, że tak”. Odmówił jednak przeprosin. - Nie popełniłem błędu – stwierdził.
Trump długo propagował fałszywą teorię spiskową, że Obama, prezydent USA w latach 2009-2017, nie urodził się w Stanach Zjednoczonych.
Post przedstawiający Obamów spotkał się z krytyką ze strony demokratów i niektórych republikanów, w tym jedynego czarnego republikanina w Senacie USA Tima Scotta z Karoliny Południowej, bliskiego sojusznika Trumpa. - Modliłem się, żeby to była fałszywka, bo to najbardziej rasistowska rzecz, jaką widziałem – powiedział Scott. - Prezydent powinien to usunąć – dodał.
Inni politycy z Partii Republikańskiej Trumpa także wzywali go do przeprosin i usunięcia wpisu. Według osoby zaznajomionej ze sprawą, niektórzy z nich kontaktowali się prywatnie z Białym Domem w sprawie nagrania.
Mark Burns, czarny pastor i sojusznik Trumpa, który twierdzi, że rozmawiał z prezydentem o nagraniu wideo, wezwał go do zwolnienia odpowiedzialnego za wpis pracownika.
Według doradcy Trumpa i osoby znającej procedury Białego Domu, tylko kilku wysoko postawionych doradców ma bezpośredni dostęp do konta Trumpa w mediach społecznościowych. Trump i urzędnicy Białego Domu odmówili ujawnienia tożsamości pracownika, który opublikował nagranie.
Rzecznik Obamy odmówił komentarza na temat klipu.
Wyjaśnienia Białego Domu – jak zauważa agencja AP – rodzą również pytania o kontrolę Trumpa nad kontem w mediach społecznościowych, którego używa do nakładania ceł importowych, grożenia działaniami militarnymi, ogłaszania innych oświadczeń i komunikacji z rywalami politycznymi. Prezydent często podpisuje się pod tymi wpisami swoim nazwiskiem lub inicjałami.
Biały Dom nie odpowiedział na zapytanie o sposób kontroli nad wpisami i jak opinia publiczna może dowiedzieć się, które z wpisów zamieszczane są osobiście przez prezydenta, a które przez pracowników Białego Domu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W piątek w Maskacie – stolicy Omanu – spotkali się przedstawiciele USA i Iranu. - Jeśli ten proces będzie kontyn...
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi Mediolan–Cortina 2026 chcemy przemówić do świata, pokazać Wł...
Książkę Michaiła Chodorkowskiego „Jak zabić smoka: Poradnik dla początkujących rewolucjonistów” rosyjski sąd uzn...
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za to, że mianował Petera Mandelsona...
Korona francuskiej cesarzowej Eugenii, którą złodzieje próbowali wynieść z Luwru podczas ubiegłorocznego włamani...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas