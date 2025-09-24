Plan jest taki, że po połączeniu obie marki zachowają tożsamość, odrębność i autonomię działania w swoich obszarach biznesowych, podobnie jak od wielu lat funkcjonują w ramach Grupy PZU, ale na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. Docelowo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowana miałaby być jedna spółka o znacznie wyższej kapitalizacji i większej płynności akcji niż obecne dwie, przez co wzrośnie atrakcyjność takiego podmiotu z punktu widzenia inwestorów i całego rynku kapitałowego. W toku dalszych prac strony chciały opracować też optymalną strategię dotyczącą przyszłości Alior Banku. Efektem potencjalnej transakcji byłoby też uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. Podmiot, który ma powstać z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy.

Dziś nie jest pewne, czy do połączenia PZU z Bankiem Pekao dojdzie. Impet związanych z nią działań wygasiła nieco niespodziewana sierpniowa dymisja Andrzeja Klesyka, której trudno nie łączyć ze zmianą na stanowisku szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. W ramach rekonstrukcji rządu Jakuba Jaworowskiego zastąpił Wojciech Balczun. Chemii pomiędzy obu panami chyba nie było. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” nowy szef resortu aktywów mówił, że prezesi spółek Skarbu Państwa powinni być liderami, a nie królami. Stwierdził też, że choć początkowo prezes Klesyk został dobrze przyjęty przez stronę społeczną, to ostatnie miesiące nie przyniosły stabilizacji ani poczucia realizacji celów strategicznych, a model zarządzania grupą kapitałową PZU przestał przystawać do obecnej rzeczywistości. Prezesowi nie pomógł też wewnętrzny konflikt ze związkowcami. O planowanym połączeniu PZU z Bankiem Pekao minister Balczun mówił, że nie przekreśla go, że prace i analizy trwają, a ostateczne decyzje zostaną podjęte po ocenie skutków tej transakcji dla gospodarki, rynku kapitałowego, akcjonariuszy i zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa.

Giełda nazwisk na prezesa PZU

Na stanowisku prezesa PZU Andrzeja Klesyka zastąpił Tomasz Tarkowski, członek zarządu tej spółki. Pełni obowiązki jej szefa do czasu wyłonienia nowego prezesa. Tarkowski wielokrotnie zapewniał, że w konkursie nie wystartuje i nie będzie się ubiegał o stanowisko prezesa PZU.

Wedle naszych nieoficjalnych informacji w tej chwili w grę wchodzi pięć osób. Wśród nich jest Maciej Szwarc, od 25 czerwca 2025 r. członek rady nadzorczej spółki, od wielu lat związany z rynkiem ubezpieczeniowym, gdzie odpowiadał m.in. za spółki szwajcarskiej grupy Winterthur w Polsce, a po ich przejęciu w 2006 r. przez francuską AXA był odpowiedzialny za rozwój operacji tej firmy w Polsce.

Poważnie rozważana jest też kandydatura Katarzyny Majewskiej, która obecnie pełni obowiązki prezeski PZU Życie. Majewska jest menedżerką od wielu lat związaną z sektorem finansowym. Między innymi w latach 1999-2008 pracowała w Banku Handlowym (później Citi Handlowy). Od 2008 do 2015 r. była dyrektorem zarządzającym w PZU. Wedle naszych informacji to ona była najbliżej wyboru w czasie piątkowego posiedzenia rady nadzorczej spółki.