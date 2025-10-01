PZU odświeża i rozszerza ofertę ubezpieczeń na życie i zdrowie

Aktualizacja: 01.10.2025 14:52 Publikacja: 01.10.2025 14:46
– PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń życiowych, z udziałem, który przekracza 44 proc. Mamy ambicję nie tylko utrzymać tę pozycję, ale też kształtować i rozwijać ten segment rynku ubezpieczeń w Polsce – mówiła w środę w czasie spotkania z dziennikarzami Iwona Wróbel, członkini zarządu PZU Życie.
Elementem tej strategii jest odświeżone ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób w rozszerzonej wersji oraz nowe ubezpieczenie na leczenie za granicą. Są skierowane do klientów, którzy posiadają polisę na życie i są dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W przypadku ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób osoba dorosła może otrzymać jednorazowe świadczenie do 1 mln zł, natomiast w przypadku leczenia za granicą polisa pokrywa koszty związane z leczeniem nawet do 2 mln euro. Wysokość składki zależeć będzie m.in. od sumy ubezpieczenia, wieku klienta i stanu jego zdrowia.
PZU przytacza wyniki badania, które pokazuje, że aż 62 proc. Polaków obawia się diagnozy nowotworu. Przekonuje, że tego typu obawy mają bezpośredni wpływ na decyzje finansowe i wybór ochrony ubezpieczeniowej. Badania pokazują też, że wielu Polaków nie ma wystarczających środków, by poradzić sobie finansowo w razie ciężkiej choroby lub długotrwałego leczenia i to właśnie ta luka sprawia, że wiele rodzin zostaje bez realnego wsparcia.
Wśród klientów PZU dużym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób, które daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w sytuacjach związanych z utratą zdrowia. Dlatego ubezpieczyciel poszerza katalog ciężkich chorób objętych ochroną, zawiera on również nowotwory złośliwe. Po potwierdzeniu diagnozy klient otrzymuje jednorazowe świadczenie, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. związany z leczeniem choroby lub zabezpieczeniem rodziny.
Klient sam decyduje, na co przeznaczy pieniądze z polisy. Może to być opłacenie szybszej diagnostyki w prywatnych placówkach medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów, pokrycie kosztów utrzymania siebie i najbliższych w czasie choroby, kiedy nie ma możliwości wykonywania pracy, a także badań i wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia.
– Przygotowując ubezpieczenia dodatkowe w PZU, dbamy o to, by w obliczu trudności związanych z chorobą nasi klienci czuli, że nie są zdani tylko na siebie i że otrzymują realne wsparcie. Dzięki temu mogą skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia – mówiła w środę Bogusława Szyszka-Orłowska, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych i MSP w PZU Życie.
Wprowadzone przez PZU dodatkowe ubezpieczenie na leczenie za granicą dostępne będzie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 18 lat. Ochrona obejmuje m.in. zachorowanie na nowotwór złośliwy, ciężką dysplazję nowotworową, stan, co do którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej oraz przeszczepu.
– PZU kompleksowo wspiera klientów w organizacji całego procesu leczenia, począwszy od drugiej opinii medycznej dotyczącej diagnozy, przez plan leczenia, organizację i pokrycie kosztów leczenia, podróży oraz zakwaterowania za granicą dla ubezpieczonego i osoby towarzyszącej, a także zwrot kosztów zakupu leków oraz kontrolę stanu zdrowia po powrocie do domu, nawet do kwoty 2 mln euro. Zapewniona jest także obecność tłumacza, co ułatwia komunikację w trakcie leczenia za granicą i pomaga uniknąć dodatkowego stresu związanego z barierą językową – wyliczała Bogusława Szyszka-Orłowska.
W przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego kwalifikującego się do terapii spersonalizowanej ubezpieczenie obejmuje również profilowanie molekularne i ocenę jego wyników, opiekę medyczną za granicą zgodnie z rekomendacjami ekspertów terapii spersonalizowanej i usługi wspierające dalsze możliwości leczenia.
