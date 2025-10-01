Rzeczpospolita
Ekonomia
PZU odświeża i rozszerza ofertę ubezpieczeń na życie i zdrowie

Największy polski ubezpieczyciel wzmacnia swoją ofertę życiową. Klientom oferuje wsparcie w ciężkiej chorobie i dostęp do leczenia za granicą.

Publikacja: 01.10.2025 14:46

PZU odświeża i rozszerza ofertę ubezpieczeń na życie i zdrowie

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania ubezpieczeniowe wprowadza PZU dla swoich klientów?
  • Dlaczego ubezpieczenie na leczenie za granicą jest ważne?
  • W jaki sposób ubezpieczenie pomaga w procesie leczenia zagranicznego?

PZU jest liderem na rynku ubezpieczeń życiowych, z udziałem, który przekracza 44 proc. Mamy ambicję nie tylko utrzymać tę pozycję, ale też kształtować i rozwijać ten segment rynku ubezpieczeń w Polsce – mówiła w środę w czasie spotkania z dziennikarzami Iwona Wróbel, członkini zarządu PZU Życie.

Elementem tej strategii jest odświeżone ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób w rozszerzonej wersji oraz nowe ubezpieczenie na leczenie za granicą. Są skierowane do klientów, którzy posiadają polisę na życie i są dostępne zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W przypadku ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób osoba dorosła może otrzymać jednorazowe świadczenie do 1 mln zł, natomiast w przypadku leczenia za granicą polisa pokrywa koszty związane z leczeniem nawet do 2 mln euro. Wysokość składki zależeć będzie m.in. od sumy ubezpieczenia, wieku klienta i stanu jego zdrowia.

Nowa oferta ubezpieczeń PZU. Ciężkie choroby

PZU przytacza wyniki badania, które pokazuje, że aż 62 proc. Polaków obawia się diagnozy nowotworu. Przekonuje, że tego typu obawy mają bezpośredni wpływ na decyzje finansowe i wybór ochrony ubezpieczeniowej. Badania pokazują też, że wielu Polaków nie ma wystarczających środków, by poradzić sobie finansowo w razie ciężkiej choroby lub długotrwałego leczenia i to właśnie ta luka sprawia, że wiele rodzin zostaje bez realnego wsparcia.

Czytaj więcej

Nowym prezesem PZU został Bogdan Benczak
Ubezpieczenia
PZU ma nowego prezesa. Jak długo pokieruje nim Bogdan Benczak?
Wśród klientów PZU dużym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób, które daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w sytuacjach związanych z utratą zdrowia. Dlatego ubezpieczyciel poszerza katalog ciężkich chorób objętych ochroną, zawiera on również nowotwory złośliwe. Po potwierdzeniu diagnozy klient otrzymuje jednorazowe świadczenie, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. związany z leczeniem choroby lub zabezpieczeniem rodziny.

Klient sam decyduje, na co przeznaczy pieniądze z polisy. Może to być opłacenie szybszej diagnostyki w prywatnych placówkach medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów, pokrycie kosztów utrzymania siebie i najbliższych w czasie choroby, kiedy nie ma możliwości wykonywania pracy, a także badań i wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia.

– Przygotowując ubezpieczenia dodatkowe w PZU, dbamy o to, by w obliczu trudności związanych z chorobą nasi klienci czuli, że nie są zdani tylko na siebie i że otrzymują realne wsparcie. Dzięki temu mogą skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia – mówiła w środę Bogusława Szyszka-Orłowska, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych i MSP w PZU Życie.

Leczenie za granicą

Wprowadzone przez PZU dodatkowe ubezpieczenie na leczenie za granicą dostępne będzie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 18 lat. Ochrona obejmuje m.in. zachorowanie na nowotwór złośliwy, ciężką dysplazję nowotworową, stan, co do którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej oraz przeszczepu.

 – PZU kompleksowo wspiera klientów w organizacji całego procesu leczenia, począwszy od drugiej opinii medycznej dotyczącej diagnozy, przez plan leczenia, organizację i pokrycie kosztów leczenia, podróży oraz zakwaterowania za granicą dla ubezpieczonego i osoby towarzyszącej, a także zwrot kosztów zakupu leków oraz kontrolę stanu zdrowia po powrocie do domu, nawet do kwoty 2 mln euro. Zapewniona jest także obecność tłumacza, co ułatwia komunikację w trakcie leczenia za granicą i pomaga uniknąć dodatkowego stresu związanego z barierą językową – wyliczała Bogusława Szyszka-Orłowska.

W przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego kwalifikującego się do terapii spersonalizowanej ubezpieczenie obejmuje również profilowanie molekularne i ocenę jego wyników, opiekę medyczną za granicą zgodnie z rekomendacjami ekspertów terapii spersonalizowanej i usługi wspierające dalsze możliwości leczenia.

Źródło: rp.pl

