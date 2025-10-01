PZU odświeża i rozszerza ofertę ubezpieczeń na życie i zdrowie

Wśród klientów PZU dużym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób, które daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w sytuacjach związanych z utratą zdrowia. Dlatego ubezpieczyciel poszerza katalog ciężkich chorób objętych ochroną, zawiera on również nowotwory złośliwe. Po potwierdzeniu diagnozy klient otrzymuje jednorazowe świadczenie, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. związany z leczeniem choroby lub zabezpieczeniem rodziny.

Klient sam decyduje, na co przeznaczy pieniądze z polisy. Może to być opłacenie szybszej diagnostyki w prywatnych placówkach medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów, pokrycie kosztów utrzymania siebie i najbliższych w czasie choroby, kiedy nie ma możliwości wykonywania pracy, a także badań i wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia.

– Przygotowując ubezpieczenia dodatkowe w PZU, dbamy o to, by w obliczu trudności związanych z chorobą nasi klienci czuli, że nie są zdani tylko na siebie i że otrzymują realne wsparcie. Dzięki temu mogą skupić się na leczeniu i powrocie do zdrowia – mówiła w środę Bogusława Szyszka-Orłowska, dyrektor Biura Produktów Indywidualnych i MSP w PZU Życie.

Leczenie za granicą

Wprowadzone przez PZU dodatkowe ubezpieczenie na leczenie za granicą dostępne będzie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 18 lat. Ochrona obejmuje m.in. zachorowanie na nowotwór złośliwy, ciężką dysplazję nowotworową, stan, co do którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej oraz przeszczepu.

– PZU kompleksowo wspiera klientów w organizacji całego procesu leczenia, począwszy od drugiej opinii medycznej dotyczącej diagnozy, przez plan leczenia, organizację i pokrycie kosztów leczenia, podróży oraz zakwaterowania za granicą dla ubezpieczonego i osoby towarzyszącej, a także zwrot kosztów zakupu leków oraz kontrolę stanu zdrowia po powrocie do domu, nawet do kwoty 2 mln euro. Zapewniona jest także obecność tłumacza, co ułatwia komunikację w trakcie leczenia za granicą i pomaga uniknąć dodatkowego stresu związanego z barierą językową – wyliczała Bogusława Szyszka-Orłowska.

W przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego kwalifikującego się do terapii spersonalizowanej ubezpieczenie obejmuje również profilowanie molekularne i ocenę jego wyników, opiekę medyczną za granicą zgodnie z rekomendacjami ekspertów terapii spersonalizowanej i usługi wspierające dalsze możliwości leczenia.