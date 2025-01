To już ostatni moment by skorzystać z zalet IKE i IKZE w tym roku

Indywidualne konta emerytalne (IKE) oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) powoli zyskują coraz większą liczbą zwolenników. Polacy coraz częściej zdają sobie bowiem sprawę, że licząc w kwestiach emerytalnych jedynie na ZUS podejmują ryzyko otrzymywania w przyszłości relatywnie niewielkich świadczeń pieniężnych. Stopa zastąpienia czyli stosunek emerytury do ostatniej pensji od lat systematycznie w Polsce spada i nic nie wskazuje na to, aby trend ten wyhamował, ani tym bardziej się odwrócił. Prognozy pokazują wręcz, że w 2060 r. stopa zastąpienia może spaść nawet do poziomu 20 — 30 proc. Polacy coraz częściej biorą jednak sprawy emerytalne we własne ręce, szczególnie, że mają ku temu też odpowiednie produkty, takie jak IKE i IKZE.