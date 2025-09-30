Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są statystyki dotyczące nielegalnych transmisji wideo w Polsce i na świecie?

Dlaczego skuteczność usuwania nielegalnych streamów pozostaje niska?

Jakie są prognozy dotyczące wpływu nadchodzących Mistrzostw Świata FIFA 2026 na wzrost piractwa?

Gdyby spojrzeć na globalne statystyki, można dojść do wniosku, że nasz kraj z pewnością nie należy do kluczowych rynków dla podmiotów dostarczających nielegalne transmisje online. Problem globalnego piractwa jest gigantyczny i wciąż się pogłębia – według raportu przygotowanego przez Grant Thornton, we współpracy z Live Content Coalition, liczba nielegalnych transmisji sportowych i innych wydarzeń na żywo rośnie lawinowo i tylko w ub. r. do pośredników cyfrowych, jak DSP (dostawcy dedykowanych serwerów), czy platform internetowych, wysłano co najmniej 10,8 mln zawiadomień o usunięcie treści. W I połowie br. liczba ta zwiększyła się już do 26,2 mln, co oznacza 142-proc. skok.

Jak jest skala „lewych” transmisji?

Rosnąca liczba nielegalnych transmisji to jedno, ale inną kwestią jest niska skuteczność w ich eliminowaniu. Raport wskazuje, że aż 89 proc. zawiadomień z prośbą o usunięcie pirackich streamów nie doprowadziło do ich zawieszenia. Skuteczność podejmowanych działań niebezpiecznie spada. W ciągu ostatniego półtora roku tylko 11 proc. zawiadomień doprowadziło do zawieszenia nielegalnych streamów. Wiele o sytuacji mówi porównanie statystyk z II połowy 2024 r. i I połowy 2025 r., gdy wskaźnik ten zanurkował z 19 do zaledwie 5 proc. Dane wskazują, iż tylko 6 proc. naruszeń zostało przetworzonych w ciągu 30 minut od zgłoszenia, podczas gdy więcej niż co piąte wymagało ponad dwóch godzin.

– Opierając się na danych Grant Thornton oraz biorąc pod uwagę, że przykładowo mecz piłkarski trwa wraz z przerwą przeciętnie niemal dwie godziny, oznacza to, że jedna piąta wszystkich nielegalnych streamów nie jest blokowana na czas. A to wiąże się z dużymi stratami dla właścicieli praw – komentuje Artur Pacuła, prezes firmy Megogo w Polsce.