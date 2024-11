Na niski poziom piractwa nad Wisłą wpływ ma też nasza gotowość do płacenia za treści. Ekspert Kearneya wskazuje, że uwarunkowane jest to historycznie. – Polacy przez wiele lat mieli pięć kanałów darmowej telewizji, gdy oferta w Europie była dużo większa. Przełożyło się to na ogromną popularność telewizji satelitarnej i kablowej. Przyzwyczailiśmy się do płacenia za kontent. Nawet 75 proc. gospodarstw domowych miało płatną TV. Dziś to już ponad 60 proc., ale wciąż więcej niż niespełna 50 proc. w przypadku rynków europejskich – podkreśla Dawid Krzysiak.

Według niego pojawiają się jednak ryzyka, które mogą nas spychać w rankingu e-piractwa na gorsze pozycje. Chodzi o fakt, że platformy streamingowe zaczynają walczyć ze współdzieleniem kont, co zmusza do szukania alternatyw. Poza tym serwisy publikują filmy i seriale na wyłączność, których nie da się obejrzeć u konkurentów. A to wymaga od użytkownika kupna wielu dostępów. – Pytanie, czy w tej sytuacji cena i mniejsza wygoda legalnej alternatywy będzie akceptowalna – zastanawia się nasz rozmówca.

Hazard napędza piratów

Badania EUIPO pokazują, że streaming to najczęstsza metoda dostępu do pirackich materiałów. Analitycy szacują, że w UE nawet 1 proc. użytkowników internetu dokonało takich subskrypcji na nielegalnych stronach w ciągu zaledwie dwóch lat. Skala faktyczna jest większa, bo te wyliczenia nie uwzględniają użytkowników, którzy takiej subskrypcji dokonali przed 2022 r.

Czytaj więcej Biznes Zyski z nielegalnego hazardu w Polsce zasilają francuski budżet? Branża alarmuje Spółka kontrolowana przez francuski rząd łamie polskie prawo i naraża polski Skarb Państwa na wielkie straty podatkowe – ostrzega Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Szarą Strefą Gier i Zakładów Wzajemnych „Graj Legalnie”.

Europejczycy pobierają najwięcej pirackich materiałów wideo (to co czwarty odnotowany przypadek), a w tym przypadku dominują transmisje wydarzeń sportowych. Zdaniem ekspertów w tym przypadku często akceleratorem są serwisy hazardowe. Tam, gdzie pojawiają się zakłady, tam przybywa nielegalnych transmisji. Z analiz z połowy br. wynika, że wydarzenia sportowe, korzystając z nielegalnych e-transmisji, ogląda 12 proc. Polaków. Dla porównania ten odsetek we Włoszech sięga 11 proc., w Hiszpanii – 19 proc., zaś Bułgarii – 21 proc. Najgorzej jest wśród młodych w wieku 15–24 lata. W tej grupie w Bułgarii „piraci” to 47 proc. osób, gdy nad Wisłą – 27 proc.

EUIPO szacuje, że piracki streaming przynosi przestępcom 1 mld euro przychodów rocznie. A mowa tylko o wideo. Tymczasem w Europie rośnie także proceder cyfrowej kradzieży muzyki oraz dostępu do publikacji tekstowych i graficznych, gdzie króluje japońska manga. W ciągu roku o 6 proc. wzrosła również liczba nielegalnych pobrań oprogramowania, zwłaszcza gier mobilnych.