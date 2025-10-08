11 min. 23 sek.
Dlaczego warto sprzedawać i inwestować w Uzbekistanie?
Potencjał rozwoju gospodarczego najbardziej ludnego w Azji Centralnej i otwartego na inwestycje oraz nowe technologie Uzbekistanu jest naprawdę znaczący – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor zarządzający Pionem Relacji Międzynarodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zachęcając przedsiębiorców do udziału w konferencji pt. „Doing business in Uzbekistan”, która odbędzie się w Krakowie już 14 października.
Aktualizacja:
08.10.2025 13:56
Publikacja:
08.10.2025 00:00