Dlaczego warto sprzedawać i inwestować w Uzbekistanie?

Potencjał rozwoju gospodarczego najbardziej ludnego w Azji Centralnej i otwartego na inwestycje oraz nowe technologie Uzbekistanu jest naprawdę znaczący – mówi Piotr Jabłoński, dyrektor zarządzający Pionem Relacji Międzynarodowych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zachęcając przedsiębiorców do udziału w konferencji pt. „Doing business in Uzbekistan”, która odbędzie się w Krakowie już 14 października.

