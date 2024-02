Szymon Hołownia zmienił dyrektora od mediów w Sejmie

Biuro Obsługi Medialnej – tak nazywa się jedna z najnowszych jednostek organizacyjnych Kancelarii Sejmu. Biuro zastąpiło Centrum Informacyjne Sejmu. Z punktu widzenia dziennikarzy to zmiana symboliczna. Dyrektorem od mediów przestał być bowiem budzący wiele kontrowersji Andrzej Grzegrzółka.

Reklama

Grzegrzółka jest byłym dziennikarzem „Polska The Times”, TVP i Superstacji. Dyrektorem Centrum Informacyjnego Sejmu, powołanego przy Wiejskiej po dojściu do władzy przez PiS, został w październiku 2016 roku. Doprowadził m.in. do powstania sejmowych profili w mediach społecznościowych oraz kanału wideo w serwisie YouTube. Dziennikarze zapamiętali go jednak z czegoś innego. Zdaniem wielu z nich, Grzegrzółka wybielał polityków PiS.

Andrzej Grzegrzółka był oskarżany o okłamywanie opinii publicznej ws. lotów Marka Kuchcińskiego

Tak było w szczególności w 2019 roku, po ujawnieniu przez Radio Zet informacji na temat lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Centrum Informacyjne Sejmu opublikowało wykaz lotów marszałka, okazał się jednak mocno zaniżony, więc później zamieściło nową listę.

Dyrektor Grzegrzółka tłumaczył, że powodem „różnych informacji, które się pojawiały”, był „nieład i niedoprecyzowanie realizowanych połączeń”, jednak opozycja zarzuciła mu wprost okłamywanie opinii publicznej i domagała się jego dymisji. – To jest zupełne zaprzeczenie całej idei zawodu rzecznika, który jest od tego, żeby komunikować się z obywatelami i przedstawiać rzetelną informację w konkretnej sprawie – grzmiał poseł PO Cezary Tomczyk.