Szefowa stowarzyszenia ławników: Kończą się czasy „paprotek” w sądach

Czy ławnicy nie są częściowo sami winni tego typu stereotypom? Powszechne są przecież opinie, że ławnicy są pasywni podczas procesu, na sali sądowej patrzą w sufit lub przysypiają.

Uważam, że te opinie są krzywdzące. Nigdy nie spotkałam się z takim przypadkiem. Wręcz przeciwnie, moje koleżanki i koledzy są przygotowani do spraw i zaangażowani podczas rozpraw. Myślę, że czasy „paprotek” już się kończą.

Obecnie braki kadrowe ławników są olbrzymie. W samej tylko Warszawie brakuje 200 ławników. Dlaczego Polacy nie chcą pełnić tej funkcji?

Jest kilka przyczyn. Po pierwsze za niskie są rekompensaty wypłacane ławnikom. Dzisiaj wynoszą one 187 zł za dzień orzekania. Nie rekompensuje to dniówki, którą ławnik otrzymałby w swojej pracy zawodowej. Problemem jest też brak zaplecza i infrastruktury w sądach dla ławników. Poza Warszawą ławnicy często nie mają swojego pomieszczenia socjalnego w sądzie, na rozprawy czekają na korytarzu, zdarza się, że brakuje dla nich togi. No i wreszcie brak społecznej świadomości o roli ławnika. To wszystko pokazuje marginalizujące podejście do funkcji ławnika.

Minister Adam Bodnar zapowiedział, że stawka rekompensaty dla ławnika ma wzrosnąć. Ile powinien otrzymywać ławnik za orzekanie, żeby stawka była godziwa?