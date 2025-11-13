Chciał zemścić się na środowisku komorniczym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie z Łukowa

Do tragicznego zdarzenia doszło 18 listopada 2022 r. w budynku, w którym znajdują się dwie kancelarie komornicze. 42-letni wówczas Karol M., dłużnik w jednej z kancelarii, zaatakował nożem dwie osoby: 44-letnią komornik i 32-letniego pracownika kancelarii. Kobieta była reanimowana na miejscu. Zmarła w szpitalu. Jej pomocnik także trafił do szpitala, ale jego rany nie były aż tak poważne. Do szpitala trafił też postrzelony w brzuch napastnik.

Jak podawały media, zaatakowana komornik nie egzekwowała należności wobec Karola M. Miał on natomiast zobowiązanie wobec drugiej z kancelarii komorniczych, która mieści się w tym samym budynku i w której był przed atakiem. Śledczy ustalili, że mężczyzna zadał ofierze nożem 40 ciosów. Usłyszał pięć zarzutów – m.in. zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jak napisali w akcie oskarżenia śledczy, sprawca działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Chciał się zemścić na całym środowisku zawodowym komorników.

W styczniu Sąd Okręgowy w Siedlcach uznał Karola M. za winnego wszystkich pięciu zarzucanych mu czynów i wymierzył karę łączną 25 lat więzienia w systemie terapeutycznym, przy czym o warunkowe, przedterminowe zwolnienie będzie mógł się on starać po co najmniej 22 latach. Karol M. został również pozbawiony praw publicznych na 10 lat. Ponadto ma zapłacić po 200 tys. zł nawiązki dla dwóch członków rodziny zamordowanej komornik.

Zemsta na środowisku komorniczym to motywacja zasługująca na szczególne potępienie

W środę wyrok ten podtrzymał Sąd Apelacyjny w Lublinie. – Feralnego dnia oskarżony przyszedł do kancelarii, bo rzekomo chciał zawrzeć ugodę, do której ostatecznie nie doszło. Pokrzywdzona już zakończyła egzekucję, nota bene, dotyczyła kwoty 500 zł. I ta kwota została już wyegzekwowana w momencie, kiedy do kancelarii stawił się oskarżony. Oczekiwał z nożem w plecaku, który zakupił w niewiadomych okolicznościach, a jak wynika z opinii mechanoskopijnej, ten nóż był ostrzony. W ocenie sądu oskarżony działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a mianowicie jego celem była zemsta na środowisku komorniczym –mówiła podczas uzasadnienia wyroku sędzia Beata Siewielec, cytowana przez lokalne media.