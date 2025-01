Do zdarzenia doszło 18 listopada 2022 r. w budynku, w którym znajdują się dwie kancelarie komornicze. 42-letni wówczas Karol M., dłużnik w jednej z kancelarii, zaatakował nożem dwie osoby: 44-letnią komornik i 32-letniego pracownika kancelarii. Kobieta była reanimowana na miejscu. Zmarła w szpitalu. Jej pomocnik także trafił do szpitala, ale jego rany nie były aż tak poważne. Do szpitala trafił też postrzelony w brzuch napastnik.



Karol M. chciał się zemścić na całym środowisku zawodowym komorników

Po tym tragicznym zdarzeniu w geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych, asesorów, aplikantów i pracowników kancelarii komorniczych, przez dwa dni kancelarie komornicze w Polsce były zamknięte, a przez cały tydzień nie przyjmowały stron postępowań.

Jak podawały media, zaatakowana komornik nie egzekwowała należności wobec Karola M. Miał on natomiast zobowiązanie wobec drugiej z kancelarii komorniczych, która mieści się w tym samym budynku i w której był przed atakiem.

Śledczy ustalili, że mężczyzna zadał ofierze nożem 40 ciosów. Usłyszał pięć zarzutów – m.in. zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Jak napisali w akcie oskarżenia śledczy, sprawca działał w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Chciał się zemścić na całym środowisku zawodowym komorników.