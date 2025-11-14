Reklama
Samochód zarejestrujemy przez Internet. Sejm przyjął ustawę

Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa o ruchu drogowym umożliwia właścicielowi pojazdu złożenia w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację pojazdu.

Publikacja: 14.11.2025 14:02

Samochód zarejestrujemy przez Internet. Sejm przyjął ustawę

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co zmieni się w rejestracji pojazdów?
  • Jakie korzyści ma przynieść usługa AVI?
  • Jak nowelizacja wpłynie na proces pozyskiwania danych z CEPiK przez sądy ?

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, wniosek o rejestrację pojazdu będzie można złożyć on-line poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Jeśli właściciel samochodu zdecyduje się na wizytę w urzędzie, dane do systemu wprowadzi urzędnik na podstawie przekazanych informacji.

Nie trzeba będzie przynosić już tablic do urzędu

Zmian dotyczących rejestracji pojazdu ma być więcej. Ustawa znosi obowiązek legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce będzie to oznaczać, że właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone. 

Nie trzeba będzie również przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli dane są w CEPiK. – W dobie zaawansowanej cyfryzacji właściciel pojazdu powinien być zwolniony z obowiązku przedkładania w urzędzie papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli taka informacja jest już zamieszczona w centralnej ewidencji pojazdów – podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nowelizacja pozwala też na uzyskanie bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.

Nowe przepisy doprecyzowują, że nie trzeba składać wniosku o rejestrację pojazdu w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany przed upływem terminu, w którym wniosek o rejestrację powinien zostać złożony. „W przypadku sprowadzonego pojazdu standardowo mamy na to 30 dni i 90 dni dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami” – wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, które przypomina, iż zmiana ta była szczególnie oczekiwana przez przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami. 

AVI ma ograniczyć ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut

Ustawa wprowadza też tzw. usługę AVI (Actual Vehicle Information). Ma onaograniczyć ryzyko oszustw przy rejestracji sprowadzonych aut. W jaki sposób? Jak tłumaczy resort cyfryzacji, usługa ta umożliwi polskim organom rejestrującym pobieranie danych o pojeździe sprowadzonym z państwa członkowskiego UE, zgromadzonych w ewidencji tego państwa, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego. Z kolei organy z innych państw uzyskają dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wymiana informacji będzie się odbywać przez system EUCARIS, który łączy bazy danych państw członkowskich UE. – To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu – zaznacza wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowe przepisy mają też ułatwić sądom pobieranie danych z CEPiK. Minister sprawiedliwości będzie mógł bowiem występować z jednym wnioskiem o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w imieniu wszystkich sądów – obecnie poszczególne sądy składają setki indywidualnych wniosków. 

Większość przyjętych przez Sejm przepisów wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy. Przepisy dotyczące usługi AVI oraz w pełni elektronicznego wniosku o rejestrację zaczną obowiązywać od 18 stycznia 2027 r., gdyż jak wyjaśnia resort cyfryzacji, zmiana ta wymaga odpowiedniego dostosowania systemów informatycznych. 

Ustawa czeka na podpis prezydenta. 

Prawo Drogowe mObywatel

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, wniosek o rejestrację pojazdu będzie można złożyć on-line poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Jeśli właściciel samochodu zdecyduje się na wizytę w urzędzie, dane do systemu wprowadzi urzędnik na podstawie przekazanych informacji.

Nie trzeba będzie przynosić już tablic do urzędu

