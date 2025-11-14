Z tego artykułu się dowiesz: Co zmieni się w rejestracji pojazdów?

Jakie korzyści ma przynieść usługa AVI?

Jak nowelizacja wpłynie na proces pozyskiwania danych z CEPiK przez sądy ?

Zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą, wniosek o rejestrację pojazdu będzie można złożyć on-line poprzez usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, a także za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub w urzędzie. Jeśli właściciel samochodu zdecyduje się na wizytę w urzędzie, dane do systemu wprowadzi urzędnik na podstawie przekazanych informacji.

Nie trzeba będzie przynosić już tablic do urzędu

Zmian dotyczących rejestracji pojazdu ma być więcej. Ustawa znosi obowiązek legalizacji dotychczasowych tablic rejestracyjnych w przypadku zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. W praktyce będzie to oznaczać, że właściciel pojazdu nie będzie już musiał przynosić tablic do urzędu. Zamiast tego złoży oświadczenie, że tablice są czytelne i nieuszkodzone.

Nie trzeba będzie również przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli dane są w CEPiK. – W dobie zaawansowanej cyfryzacji właściciel pojazdu powinien być zwolniony z obowiązku przedkładania w urzędzie papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli taka informacja jest już zamieszczona w centralnej ewidencji pojazdów – podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Nowelizacja pozwala też na uzyskanie bez dodatkowych badań technicznych potwierdzenia w dowodzie rejestracyjnym, że samochód jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, jeżeli informacja o tym jest zawarta w dokumentach homologacyjnych pojazdu.