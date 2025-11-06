Aktualizacja: 06.11.2025 13:14 Publikacja: 06.11.2025 12:32
Aplikacja mObywatel
Foto: Adobe Stock
W czwartek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozpoczęciu pilotażu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Mają one obejmować m.in. rozpoznawanie zagrożeń, działanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pierwszej pomocy oraz podstawy cyberbezpieczeństwa.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach programu w listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób. – W 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób – powiedział Tomczyk.
Szkolenia są udostępniane w dwóch trybach: indywidualnym – dedykowanym każdemu chętnemu obywatelowi oraz grupowym – skierowanym do przedsiębiorców i instytucji.
Na szkolenia indywidualne można zapisać się za pomocą aplikacji mObywatel, gdzie udostępniona została mapa, umożliwiająca wybór najdogodniejszego dla siebie miejsca odbycia szkolenia. Osoby zainteresowane kursem grupowym lub wojskowym mogą natomiast przejść z poziomu mObywatela na stronę MON, gdzie znajdą potrzebne informacje.
W szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni obywatele Polski posiadający mDowód. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, iż aby zapisać się przez aplikację, należy:
- wejść w Usługi i wybrać Szkolenia obronne,
- wybrać Indywidualne szkolenia obronne,
- zapoznać się z wyświetlonymi informacjami, a następnie wcisnąć „Zgłoś się”.
- wybrać typ szkolenia (do wyboru: podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny lub kurs cyberhigieny),
- wskazać na mapie preferowane miejsce odbycia szkolenia,
- zapoznać się z informacjami o dacie i podmiocie realizującym szkolenie, a następnie potwierdzić swój wybór, wybierając „Dalej”,
- podać swoje dane kontaktowe,
- gotowe, zgłoszenie zostało zarejestrowane.
Jeśli wybrane szkolenie cieszy się dużą popularnością, użytkownik zostanie zapisany na listę rezerwową. Po poprawnym zapisie uczestnik otrzyma potwierdzenie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. W przypadku braku możliwości stawienia się na szkolenie, możliwa jest rezygnacja z udziału. Po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że szkolenia obronne nie są równoważne z pełnieniem służby wojskowej, nie kończą się złożeniem przysięgi ani wpisem na listę rezerwistów.
