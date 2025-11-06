W czwartek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o rozpoczęciu pilotażu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Mają one obejmować m.in. rozpoznawanie zagrożeń, działanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pierwszej pomocy oraz podstawy cyberbezpieczeństwa.

Reklama Reklama

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach programu w listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób. – W 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób – powiedział Tomczyk.

Szkolenia są udostępniane w dwóch trybach: indywidualnym – dedykowanym każdemu chętnemu obywatelowi oraz grupowym – skierowanym do przedsiębiorców i instytucji.

Na szkolenia indywidualne można zapisać się za pomocą aplikacji mObywatel, gdzie udostępniona została mapa, umożliwiająca wybór najdogodniejszego dla siebie miejsca odbycia szkolenia. Osoby zainteresowane kursem grupowym lub wojskowym mogą natomiast przejść z poziomu mObywatela na stronę MON, gdzie znajdą potrzebne informacje.