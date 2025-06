W środę europoseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, zniszczył wystawione na sejmowym korytarzy plansze, tworzące wystawę poświęconą LGBT, przygotowaną przez organizację „Tęczowe Opole”. Wystawa powstała we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, sfinansowano ją ze środków unijnych, przeznaczonych na realizację projektu „Splot wartości”.

Grzegorz Braun zniszczył wystawę LGBT w Sejmie

Nagranie ze zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych posłanka PiS Anita Czerwińska. Widać na nim, jak Grzegorz Braun zdejmuje plansze stojące wcześniej na sztalugach, opiera je o posadzkę, po czym łamie.

- Panie pośle, przywołuję pana do porządku. Proszę nie niszczyć wystawy. Przywołuję pana do porządku, niszczy pan mienie - mówił do eurodeputowanego członek Straży Marszałkowskiej.

Pytany przez dziennikarza, co robi, Grzegorz Braun odpowiedział: - Zapobiegam zgorszeniu publicznemu.