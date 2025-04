– Braun nie popełnił tego przestępstwa ani zwracając się do Rafała Trzaskowskiego w związku z rocznicą powstania w getcie, ani mówiąc o polityce Izraela. Żeby doszło do przestępstwa, musi dojść do znieważenia z powodu przynależności osób znieważanych do jednej z wymienionych w przepisie grup. Braun w debacie nie znieważył żadnego z jej uczestników w ten sposób. Zarzucił Rafałowi Trzaskowskiemu zachowanie hańbiące, a to mogłoby stanowić co najwyżej zniesławienie ścigane z oskarżenia prywatnego i tylko wtedy, gdy przyjmiemy, że wypowiedź taka naruszała konwencyjny standard wolności słowa w debacie publicznej – wskazuje ekspert.

W ocenie adwokata Braun ułożył swoje wypowiedzi celowo tak, aby nie naruszały przepisów kodeksu karnego, ale jednocześnie były wyborczym ukłonem w stronę polskich antysemitów. - Grzegorz Braun propaguje antysemityzm. Czy jest to przestępstwem? Nie, ponieważ propagowanie antysemityzmu samo w sobie nie narusza jeszcze przepisów prawa karnego, a norm prawa karnego nie wolno poddawać wykładni rozszerzającej – twierdzi mec. Baszuk.

Sprawa dotycząca wypowiedzi podczas debaty jest już w prokuraturze. Jak poinformowali śledczy, do prokuratury na warszawskiej Pradze trafiło zawiadomienie, którego jego celem jest sprawdzenie, czy słowa, które padły w redakcji Super Expresu” stanowią znieważenie z art. 257 k.k.