Niepewna przyszłość Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej rozpocznie się już w styczniu 2025 roku. Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość działań UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Również w kwestii unijnego budżetu na lata 2028–2034. Nie jest pewne, czy zostanie ujęty w nim Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ani czy polskie regiony węglowe i inne regiony wysokoemisyjne zostaną nim objęte. Należałoby zacząć o to zabiegać już teraz.

Niestety, wśród polskich polityków brakuje na razie silnego głosu w tej sprawie, jakim kilka lat temu przemawiał Jerzy Buzek, dzięki któremu Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji powstał. Jeżeli chcemy, by FST był kontynuowany, a Polska pozostała jego największą beneficjentką, to niezbędna jest tu inicjatywa i silne przywództwo polityczne. Jeśli Warszawa nie będzie walczyła o ten fundusz, to on prawdopodobnie nie powstanie. To z kolei będzie oznaczało brak pieniędzy na kontynuację działań transformacyjnych w polskich regionach węglowych po 2027 r.

Nie trzeba mówić, jaką wielką stratę odczują mieszkańcy chociażby samego województwa śląskiego, gdzie ok. 70 tys. osób pracuje w górnictwie. Polski rząd jako taki transformacji polskich regionów węglowych finansowo nie wspiera i trudno się spodziewać, że w przyszłości wyłożyłby tyle samo miliardów na dywersyfikację lokalnych gospodarek. Tym bardziej dziwi brak przywództwa i głośnego głosu za unijnym funduszem, który tak polskim regionom węglowym pomaga.

Przypomnijmy, że bez wsparcia funduszu jest obecnie woj. lubelskie z Bogdanką i subregion zgorzelecki z Turowem, które na pewno rozpoczną proces transformacji w ciągu najbliższych kilku lat, i pieniądze z „nowego” FST będą im w tym niezbędne. Polska musi zatem ubiegać się o objęcie wsparciem Bogdanki i Turowa w następnym rozdaniu budżetowym. Sprawiedliwa transformacja Turowa nie oznacza sztucznego przedłużania życia kopalni, ale planowanie tego, co będzie po zakończeniu wydobycia. Władze centralne muszą podjąć decyzję, czy sprawiedliwa transformacja regionów węglowych jest dla nich wciąż ważnym tematem, i zawalczyć o pieniądze na nią.

Dlaczego trzeba wspierać regiony żegnające się z węglem?

Władze lokalne i regionalne, które zajmują się wydatkowaniem FST, wskazują, że brak kontynuacji działań wdrażanych w bieżącej perspektywie budżetowej zaprzepaści to, nad czym regiony obecnie pracują. A jest to budowa zaufania wśród zagrożonych grup społecznych, dla których fundusz jest nadzieją na życie po węglu. Zaufanie jest kluczowe dla sukcesu transformacji.