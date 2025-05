Przyjęta przez rząd nowelizacja ma pozwolić na szersze wykorzystanie aplikacji mObywatel do załatwiania spraw urzędowych, eliminując konieczność korzystania z wielu różnych systemów. Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, użytkownicy będą mogli nie tylko skorzystać z podpisu osobistego, ale również podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Rozszerzenie umożliwi również weryfikację złożonych podpisów elektronicznych.



Reklama

Wirtualny asystent obywatela oparty na sztucznej inteligencji

Resort zapowiada również, iż w aplikacji pojawi się rewolucyjne rozwiązanie – wirtualny asystent obywatela oparty na sztucznej inteligencji. Jak czytamy w komunikacie MC, „jego zadaniem będzie ułatwienie użytkownikom korzystania z mObywatela: wskaże właściwe usługi i poprowadzi przez załatwienie sprawy, odpowie na pytania i pomoże w poruszaniu się po aplikacji”.

Jak zaznaczono, działanie asystenta nie będzie wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Do jego uruchomienia w mObywatelu wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM, a pierwsze testy jego funkcjonowania zostały już przeprowadzone. Uruchomienie asystenta planowane jest jeszcze w tym roku.

mStłuczka, mLegitymacja ucznia i mLegitymacja nauczyciela

W aplikacji pojawi się nowa usługa mStłuczka, która ma umożliwić kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel – bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. „Dzięki integracji z rejestrami państwowymi, większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona. Daje to pełną gwarancję, że informacje są prawdziwe i aktualne na moment zgłoszenia kolizji" - podkreśla resort cyfryzacji. Co więcej, użytkownik będzie mógł dołączyć dokumentację zdjęciową i natychmiast przekazać kompletne zgłoszenie do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.