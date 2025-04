Ustawa da też ministrowi cyfryzacji kompetencje w zakresie badań i oceny poprawności świadczenia usług przez podmioty publiczne i niepubliczne. Minister będzie mógł to nie tylko skontrolować, ale i w szybkim trybie zablokować działanie określonej usługi. Projektowane przepisy będą przewidywały natychmiastowe wykonanie decyzji ministra, tak, aby możliwa była jak najszybsza reakcja uniemożliwiająca świadczenie usług w sposób nieprawidłowy.

Deregulacja poprzez elektronizację?

Ministerstwo Cyfryzacji w uzasadnieniu ustawy nie nawiązuje wprost do modnej ostatnio idei deregulacji prawa. Zauważa jednak, w stylu podobnym do uzasadnień projektów deregulacyjnych, że „zwiększenie liczby usług elektronicznych wpłynie pozytywnie na szybkość załatwienia spraw urzędowych poprzez zarówno wyeliminowanie czasu koniecznego na dotarcie pisma do urzędu/obywatela, ale także przyspieszenie wymiany informacji między obywatelem, a urzędem w trakcie załatwianie sprawy (np. szybsze uzupełnianie braków)”. Resort przewiduje też, że „możliwość załatwienia sprawy elektronicznie czy podpisania pisma w aplikacji mObywatel przyczyni się w istotny sposób do zmniejszenia liczby papierowych dokumentów gromadzonych i przetwarzanych przez organy administracji publicznej i obywateli”.

Ustawa ma nie generować nowych wydatków ze strony państwa. Ma wejść w życie w 14 dni po ogłoszeniu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne