Pozwolenie czasowe w przypadku pozostawienia tablic

Zmiany w rejestracji pojazdów ma na celu również projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk 1437). Dotyczyć mają one wielu kwestii, w tym między innymi umożliwienia właścicielom pojazdów uzyskania pozwolenia czasowego w przypadku pozostawiania dotychczasowych tablic rejestracyjnych mimo zachodzących przesłanek do odstąpienia od czasowej rejestracji pojazdu z urzędu. Pozwolenie to będzie można uzyskać na wniosek. Zmiany tej oczekiwały organy rejestrujące.

Wniosek o rejestrację pojazdu. Nowe zasady?

Projekt zawiera również nowe regulacje dotyczące składania wniosku o rejestrację pojazdu. Zmiana miałaby dotyczyć umożliwienia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu elektronicznie za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw cyfryzacji. Byłoby to dużym ułatwieniem dla obywateli i pozwoliło organom na zmniejszenie kwot archiwizacji dokumentów – nie byłoby już bowiem konieczności gromadzenia wniosków papierowych. Alternatywą dla usługi online miałaby być możliwość złożenia wniosku o rejestrację w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej, wypełnianego przez starostę na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę, dokumentów oraz danych znajdujących się w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. Wniosek ten byłby podpisywany przez wnioskodawcę. To pozwoliłoby na rejestrację osobom, które nie mają dostępu do profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu, „wprowadzenie możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, z wypełnieniem formularza przez organ administracji publicznej, odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na cyfryzację usług publicznych. Umożliwia to nie tylko na uproszczenie procesu dla obywateli, ale również przyczynia się do poprawy dostępności do usług administracyjnych, zwłaszcza wśród osób starszych czy też takich, które nie mają dostępu do narzędzi umożliwiających składanie podpisu elektronicznego”.

Czasowa rejestracja w celu wywozu pojazdu za granicę i uproszczona procedura zwrotu tablic

W projekcie uwzględniona jest również zmiana właściwości organu rejestracyjnego w przypadku czasowej rejestracji w celu wywozu pojazdu za granicę oraz w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy. Wskazane ma zostać wprost, że takich czynności może dokonać także organ właściwy ze względu na miejsce zakupu lub odbioru pojazdu, jeśli właściciel tego pojazdu nie ma miejsca stałego lub czasowego zamieszkania w Polsce.

Ponadto uproszczona ma zostać procedura zwrotu tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu w celu przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru do Polski.