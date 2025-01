Pracownicy sieci Stokrotka mają dość dotychczasowych warunków pracy, które – jak podkreślają – są ponad ludzką miarę. W ich imieniu NSZZ „Solidarność” opublikował 12 stycznia petycję skierowaną do zarządu spółki. Do 21 stycznia podpisy pod nią złożyło już 977 osób zatrudnionych w sklepach sieci należącej do litewskiej grupy Maxima.

Coraz więcej sklepów Stokrotki, coraz mniej pracowników. Protest NSZZ „Solidarność”

Pracownicy Stokrotki żądają poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń. Jak zaznaczają, w ostatnim czasie firma dokonywała dużej redukcji etatów, przez co pozostali zatrudnieni są „codziennie stawiani wobec wyzwań, które przerastają ludzkie możliwości”.

„Jesteśmy ludźmi, nie maszynami, mamy prawo do godnych warunków pracy. Nie zgadzamy się na eksploatowanie nas – Pracowników – do granic wytrzymałości, kosztem naszego zdrowia. Nie zgadzamy się na wydłużanie pracy do późnych godzin nocnych” – czytamy z petycji NSZZ „Solidarność”.

Jak podkreślili związkowcy, liczba supermarketów Stokrotki rośnie, a obsada maleje, przez co znacząco przybywa jej obowiązków.