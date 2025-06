- Pewnie doszło do ewakuacji, tak jak już teraz nawet media podają - mówił. Odniósł się w ten sposób do doniesień agencji Reutera, która podała, powołując się na źródła w Iranie, że przed atakiem bombowców USA większość wysoko wzbogaconego uranu została przewieziona z kluczowego podziemnego ośrodka Fordo, a liczba pracowników zakładów przebywających pod ziemią została ograniczona do minimum.

Geopolityczna mapa Bliskiego Wschodu Foto: PAP

„Włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny nie przybliża nas do pokoju”

Zdaniem gen. Polko trudno powiedzieć, czy atak na irańskie instalacje był sukcesem. - W moim przekonaniu prezydent Trump obwieścił sukces nie wiedząc, co jest naprawdę skutkiem tych uderzeń - powiedział wojskowy. Zaznaczył, że Iran wciąż ma „strategicznych partnerów, którzy są w stanie pomóc mu w produkcji broni jądrowej”. W tym kontekście rozmówca Polsatu wymienił Koreę Północną i Rosję oraz wspomniał o partnerstwie między Iranem a Chinami.

- W tej sytuacji patrząc na to, co dzieje się w tamtym regionie, to włączenie się Stanów Zjednoczonych do tej wojny nie przybliża nas do pokoju – ocenił gen. Roman Polko. - Szkoda, że takiej determinacji prezydent Trump nie wykazuje w obronie Ukrainy przed agresją rosyjską - podkreślił.

Pytany, czy spodziewa się odwetu ze strony Iranu i uderzenia w cele amerykańskie gen. Polko powiedział, że „pewnie ten odwet niestety będzie miał miejsce”. - Iran jest sponsorem terroryzmu, wspierał Hamas, Hezbollah, Hutich, uzbrajał te organizacje i prowadził wojnę zastępczą z Izraelem. (...) Teraz mam duże obawy, że nastąpi kolejna eskalacja - mówił na antenie Polsat News były szef BBN, dodając, że „do pokoju w tej chwili jest dalej niż było przed tym amerykańskim uderzeniem”.