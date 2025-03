Gdyby ktoś był w polskiej polityce gorzej zorientowany, obserwując grę, jaka toczyła się wokół ustawy zawieszającej prawo wnioskowania w Polsce prawo o azyl, mógłby uznać, że w tej sprawie toczy się jakiś zasadniczy spór.

Czy rzeczywiście istniał spór między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą w sprawie zawieszania prawa do azylu?

Pochodzący z liberalnej partii premier Donald Tusk apelował do wywodzącego się z konserwatywnej prawicy prezydenta Andrzeja Dudy, by szybciej podpisał prawo, które zdaniem organizacji walczących o prawa człowieka (Fundacja Helsińska, Human Rights Watch itp.) łamie prawa podstawowe, polską konstytucję, traktaty unijne i międzynarodowe. I choć te organizacje apelowały do prezydenta o weto, ten ustawę podpisał. Mało tego, skierował do premiera specjalne pismo, w którym domagał się nie tylko twardego egzekwowania tego prawa, ale w dodatku, by pilnie strzegł granicy z Białorusią, ale również z Niemcami, by ci nie cofali nam nielegalnych migrantów. Natychmiast po podpisie prezydenta rząd wprowadził rozporządzeniem zawieszenie prawa do zawracania się o azyl na całej granicy z Białorusią.

Zawieszenie prawa do azylu: Podpis prezydenta przypieczętował koalicję PiS, PO, PSL i Konfederacji

Cały ten polityczny teatr służy zamaskowaniu prostego faktu: podpis prezydenta przypieczętował istnienie nieformalnej koalicji PiS, PO z Konfederacją i PSL. Być może te partie różnią się natężeniem antyimigranckiej retoryki, ale podzielają przekonanie, że nielegalną migrację należy zatrzymać, a na granicy wybudować mur tak szczelny, by nikt się do Polski wedrzeć nie mógł. I znów, w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy teatr, w którym premier chciał nas przekonać, że PiS jest przeciwne Tarczy Wschód, czyli rozbudowie infrastruktury na wschodniej granicy. Biorąc pod uwagę, że to PiS budowę płotu zainicjował – a że był to płot dziurawy jak wszystko, za co się PiS zabierał, to już inna sprawa – a z wyjątkiem jednego posła, którego później z PO usunięto, cały klub Platformy głosował przeciw jego budowie w 2021 roku, było to działanie dość karkołomne.