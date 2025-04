Ryż je się w Japonii niemal do każdego posiłku – służy do przygotowywania sushi, słodyczy, alkoholu przez fermentację, a także jest składany w ofierze duchom podczas ceremonii religijnych. Ryż jest obecny wszędzie w japońskiej diecie. Jest tak popularny, że japoński McDonald’s wprowadził do menu burgera z bułką wykonaną z ryżu – przypomina CNN.

Tak duże uzależnienie od tego podstawowego produktu sprawia jednak, że kraj – czwarta największa gospodarka świata – jest podatny nawet na najmniejsze zakłócenia w dostawach.

Dlaczego ceny ryżu wciąż rosną?

W ostatnich latach połączenie złej pogody, fal upałów oraz zagrożeń tajfunami i trzęsieniami ziemi wywoływało fale paniki zakupowej w Japonii.

Średnia cena 60-kilogramowego worka ryżu wzrosła w ubiegłym roku do równowartości ponad 600 złotych – to o 55 procent więcej niż dwa lata wcześniej, według danych rządowych.