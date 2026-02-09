Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Keir Starmer jest krytykowany za wyznaczenie Petera Mandelsona na ambasadora w Wielkiej Brytanii?

Jakie informacje Mandelson miał przekazywać Jeffreyowi Epsteinowi?

Dlaczego najbliższy doradca premiera Staremra podał się do dymisji?

Mandelson został wyznaczony na ambasadora USA w Wielkiej Brytanii w grudniu 2024 roku, ale we wrześniu 2025 roku stracił stanowisko, co uzasadniono pojawieniem się nowych informacji dotyczących tego, jak bliska była jego znajomość z Epsteinem. Chodziło m.in. o e-maile ze wsparciem wysyłane przez Mandelsona Epsteinowi w 2008 roku, gdy ten mierzył się z oskarżeniami o skłanianie nieletniej do prostytucji. Ostatecznie, na mocy ugody, finansista z USA spędził wówczas w więzieniu 13 miesięcy.

Za informacje przekazywane Jeffreyowi Epsteinowi Peterowi Mandelsonowi grozi nawet dożywocie

Po opublikowaniu w styczniu ok. 3 tys. dokumentów z akt w sprawie Epsteina przez Departament Sprawiedliwości na jaw wyszło, że Mandelson korespondował z Epsteinem w czasie, gdy był pierwszym sekretarzem stanu w rządzie Gordona Browna.

Z e-mailów tych wynika, że Mandelson z wyprzedzeniem informował Epsteina m.in. o unijnym pakiecie ratunkowym o wartości 500 mld euro, który – w okresie kryzysu finansowego – miał ratować euro przed załamaniem. Mandelson miał też przekazać Epsteinowi notatkę sporządzoną przez doradcę Browna Nicka Butlera, w której pisze on o trudnej sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii i rekomenduje sprzedaż posiadanych przez brytyjski rząd aktywów. Obecnie w Wielkiej Brytanii toczy się śledztwo w związku z oskarżeniami, że Mandelson dopuścił się nadużycia zajmowanego stanowiska. W związku z przekazywaniem Epsteinowi informacji, które są uważane za wrażliwe, byłemu ambasadorowi Wielkiej Brytanii w USA grozi nawet dożywocie