Aktualizacja: 13.01.2026 11:31 Publikacja: 13.01.2026 11:06
Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow
Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov
Kierowany przez Siergieja Ławrowa resort poinformował we wtorek, że ambasador Polski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w poniedziałek 12 stycznia.
Polskiemu dyplomacie przedstawiono „stanowczy protest” w związku z zatrzymaniem „znanego rosyjskiego archeologa” Aleksandra B., do czego doszło w grudniu w Warszawie na wniosek Kijowa – czytamy w komunikacie.
Czytaj więcej
– Rakiety są w magazynach, wiemy o tym, powinny być u naszych obrońców nieba – powiedział prezyde...
Rosyjskie MSZ oceniło, że oskarżenia ukraińskich władz pod adresem Aleksandra B. są „absurdalne” i dotyczą jego pracy naukowej w ramach ekspedycji archeologicznej na terenie Krymu. W 2014 r. Rosja anektowała należący do Ukrainy Krym i od tamtej pory uważa ten teren za swój. Społeczność międzynarodowa nie uznała aneksji.
W komunikacie dotyczącym wezwania polskiego ambasadora Rosjanie napisali, że Republika Krymu stanowi „integralną część Federacji Rosyjskiej”. Zdaniem MSZ Rosji, ściganie Aleksandra B. przez Ukrainę to „otwarcie polityczne” prześladowanie. Resort podkreślił, że Interpol nie uwzględnił wniosku Ukrainy, a archeolog swobodnie podróżował po Europie, zanim został zatrzymany w Polsce.
Strona rosyjska podała, że ambasadorowi Krajewskiemu przedstawiono dowody świadczące, że Aleksander B., pracownik największego rosyjskiego muzeum, Ermitażu, od kilkudziesięciu lat prowadzi badania na Półwyspie Kerczeńskim, a wykonując swoje obowiązki uzyskiwał „wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz, w tym, do 2014 roku, od władz ukraińskich”, zaś znalezione przez niego przedmioty trafiły do muzeum w Kerczu.
Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski
Foto: PAP/Piotr Nowak
Ambasadorowi Polski oświadczono, że Rosja domaga się natychmiastowego uwolnienia swego obywatela i nieprzekazywania go Ukrainie.
Aleksander B. został 4 grudnia zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. To znany rosyjski archeolog, który kieruje działem archeologii starożytnej północnego regionu Morza Czarnego w Państwowym Muzeum Ermitażu w Petersburgu.
Zatrzymanie nastąpiło w związku z wnioskiem Ukrainy o międzynarodową pomoc prawną. Ukraińska prokuratura zarzuca Rosjaninowi nielegalne prowadzenie prac archeologicznych oraz niszczenie i dewastację obiektów dziedzictwa kulturowego na Krymie. Jak informowaliśmy, podczas przesłuchania w Warszawie naukowiec odmówił składania wyjaśnień. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego na 40 dni, aby umożliwić stronie ukraińskiej złożenie formalnego wniosku ekstradycyjnego. W przypadku skazania Aleksandrowi B. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rozpoczynający się we wtorek proces w sądzie wyższej instancji rozstrzygnie, czy liderka skrajnej prawicy Marine...
„Ze skutkiem natychmiastowym każdy kraj, który robi interesy z Islamską Republiką Iranu, będzie objęty 25-procen...
Donald Trump rozważa różne potencjalne opcje militarne dotyczące interwencji USA w Iranie, w związku z krwawo tł...
Pomimo wielokrotnych zapewnień Danii, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, prezydent USA Donald Trump i jego zesp...
Zasady użycia siły przez duńską armię (ang. rules of engagement) przewidują, że w przypadku inwazji obcych sił n...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas