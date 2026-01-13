Sołowiow idzie dalej i proponuje sformułować doktrynę narodową oraz określić granice „rosyjskiej strefy”. Sugeruje, że Rosja powinna wykorzystać moment, gdy Stany Zjednoczone będą skupione na państwach Ameryki Południowej czy Grenlandii.

Armenia oddala się od Rosji i zbliża do Zachodu. Co niepokoi Moskwę?

Po słowach odznaczanego i lubianego przez Władimira Putina propagandysty żachnęły się państwa Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Kontrowersyjne wypowiedzi Sołowiowa trafiły do mediów nie tylko w Armenii czy sąsiednim Azerbejdżanie, ale też w Kazachstanie, Uzbekistanie czy Kirgizji.

MSZ Armenii, kraju, w którym programy Sołowiowa są zablokowane od prawie dwóch lat, wezwało na dywanik rosyjskiego ambasadora. W armeńskim parlamencie zaproponowano zaś pozbawić Sołowiowa „Orderu Honoru”, który otrzymał w 2013 r. z rąk ówczesnego prezydenta Serża Sarkisjana za „znaczący wkład w rozwój przyjaźni między narodami”.

W ostatnich latach relacje Armenii z Rosją znacząco się ochłodziły. Po przegranej ostatecznie wojnie o Górski Karabach z Azerbejdżanem w 2023 r. kraj zawiesił swoje członkostwo w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i od tamtej pory nie wpłaca składek na rosyjski sojusz militarny. Rząd Nikola Paszyniana wyprosił rosyjskich pograniczników z lotniska w Erywaniu oraz z granicy armeńsko-irańskiej. Ocieplił relacje z Azerbejdżanem oraz wspierającą władze w Baku Turcją, która nie wyklucza nawiązania z Armenią stosunków dyplomatycznych.

Wraz z azerbejdżańskim przywódcą Ilhamem Alijewym Paszynian udał się do prezydenta USA w sierpniu ubiegłego roku i podpisał dokument, który radykalnie zmienia sytuację na Kaukazie Południowym. Porozumienia te kończą toczący się od dekad spór wokół tzw. korytarza zangezurskiego. Chodzi o niespełna 40 km drogi, która niegdyś łączyła poprzez terytorium Armenii Azerbejdżan z jego własną enklawą Nachiczewanem (i dalej z Turcją). W świetle podpisanych w Waszyngtonie porozumień tym odcinkiem, przebiegającym przy granicy Armenii z Iranem, przez 99 lat ma zarządzać utworzona do tego celu korporacja amerykańsko-armeńska, która zajmie się budową drogi, kolei, ropociągu, gazociągu i światłowodu. Nazwa też nie jest przypadkowa – Szlak Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu (TRIPP – Trump Route for International Peace and Prosperity).